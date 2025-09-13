Leony reveló la decepción sobre el impuesto de herencia, tuvo que pagar el 2.5% a pesar de que la casa de los padres

VIVA – Últimamente, el artista Leonía Viral en las redes sociales después de compartir Curhatan sobre su experiencia cuidando la casa de herencia de su padre. Leony afirmó estar sorprendido por el sistema fiscal que según él se sintió irrazonable.

Según Leony, solo quería ocuparse del proceso detrás del nombre de la casa del nombre de su difunto padre a él. Dijo que la casa no era una casa nueva, ni el resultado de comprar y vender, y que no cambió de manos a los extraños, sino que solo permaneció en una familia nuclear. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Eh, la Cámara es como comprar ya imponible, las Naciones Unidas han pagado todos los años … Esto es solo un nombre del nombre de Papa para mí … debe pagar el 2.5% del valor de la Cámara», dijo Leony cuando el equipo de medios en Senayan, Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.

El impuesto mencionado por Leony es BPHTB (Servicio de adquisición de derechos de tierra y construcción). Aunque Leony se encuentra en el área de South Tangerang que impone una tasa de descuento del 2.5%, todavía se opuso porque según su lógica, no había transacciones de compra y venta en este caso. Leony también admitió que esta era la primera vez que trataba con cosas como esta.

«No tenemos a nadie en la familia que se haya encargado de esto … así que solo confío, que para mí no es justo», dijo.

Sorprendentemente, el simple Curhatan de Leony en realidad se volvió viral. Muchos internautas se unieron para expresar experiencias similares. Se sienten relacionados con la misma confusión, ¿por qué los impuestos aún tienen que pagarse cuando solo hacen el nombre del activo familiar?

«Todos dicen lo mismo … que sí, las reglas han sido mucho tiempo, pero ahora me cuido ahora», dijo Leony.

Leony enfatizó que no se negaba a pagar impuestos. Sin embargo, lamentó la falta de educación y transparencia sobre este impuesto.

Leony también transmitió a la Ungg sobre la falta de transparencia sobre dónde se estaba ejecutando el dinero de los impuestos de las personas. Según él, las personas querrían pagar impuestos si saben que el dinero se usa para un desarrollo claro y real.

«Lo que sabemos es que solo los funcionarios se enriquecen … las calles no están dañadas», dijo sin rodeos.

Leony cree que muchas personas también sienten sus sentimientos. Al pagar impuestos no es comparable a los servicios recibidos, es natural que surja una sensación de decepción.

Cuando se le preguntó cuáles son sus esperanzas para el gobierno o este sistema fiscal, Leony respondió en un tono resignado y no quería esperar más.

«No me gusta esperar a la persona, luego decepcionada. No quiero decir nada».