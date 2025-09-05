Leones Top Fit para Jadeveon Clowney después de la salida de Za’darius Smith

El Leones de Detroit coquetó con la idea de traer de vuelta el extremo defensivo Za’darius Smith Esta temporada, pero esos planes, si alguna vez existieron realmente, han fracasado.

Smith se unió al Filadelfia Eagles en contrato de un año por un valor de hasta $ 9 millones el viernes 5 de septiembre, lo que deja a los Leones con un hoyo de lista significativo frente a Aidan Hutchinson en el contador opuesto de la línea defensiva.

Parece que Detroit está contento suficiente para comenzar Marcus Davenport En ese lugar, al menos para comenzar el año, aunque hacerlo es arriesgado debido a su falta de disponibilidad y producción En las últimas tres temporadas.

Si los leones buscan usar algunos de sus más de $ 34 millones En el espacio salarial para agregar otro corredor de borde, la mejor opción del equipo es casi seguramente Jadeveon Clowney.

«Cualquier cosa es una posibilidad» El gerente general de los Leones, Brad Holmes, dijo A fines de agosto, cuando se le preguntó si Detroit estaba ocupando un lugar en la lista abierto en previsión del regreso de Smith. «Pero el único lugar en la lista abierto no es para un jugador específico. Es para el jugador que tiene más sentido para nosotros, quien sea que sea».

Jadeveon Clowney representa una ligera rebaja de Za’darius Smith

Clowney es una ex selección general No. 1 (2014), un jugador de bolos profesional tres veces y ha acumulado 58 capturas de carrera Junto con 108 tacleadas por pérdida y 139 éxitos de QB.

Recientemente firmó un acuerdo de dos años $ 20 millones para unirse al Panteras de Carolina Antes de la campaña de 2024, durante la cual compiló 22 ​​presiones de mariscal de campo y 5.5 capturas. Los Panthers publicaron a Clowney a principios de mayo antes del segundo año de ese contrato.

Clowney jugará la próxima campaña a los 32 años. Sin embargo, a pesar de ser casi seis meses más joven que Smith, Clowney tiene un año más de NFL pisar sus neumáticos. Smith también ha jugado su mejor fútbol más recientemente que Clowney.

Como tal, es probable que Smith comandara más dinero en la agencia libre que a Clowney. Su acuerdo de $ 9 millones con Filadelfia, que solo supera a esa cifra si llega a todos sus incentivos, ofrece un indicador de lo que Clowney podría obtener en el mercado abierto, probablemente un acuerdo incentivado con un techo de quizás $ 7 o $ 8 millones, pero casi seguramente no más de $ 9 millones.

Los corredores de bordes de agentes libres de calidad más allá de Jadeveon Clowney no serán fáciles de encontrar para los leones

Los Leones están en una mejor posición que la mayoría de las franquicias que solo tienen una verdadera amenaza de abordaje teniendo en cuenta que Hutchinson, que estaba en un ritmo frenético de 30 capturas para la temporada antes de que se rompiera la pierna en la semana 5.

Dicho esto, hay una razón por la que Davenport está recibiendo el visto bueno como el segundo titular del equipo en el ala defensiva, porque no hay nadie más en la lista mejor o más confiable para hacer el trabajo. Eso habla de una alarmante falta de profundidad en la posición, que es una razón más para que los Leones gasten el 20-25 por ciento de su espacio de capitalización restante para agregar talento y profundidad en una posición principal de necesidad obvia.

Hay un puñado de opciones disponibles que no sean Clowney, que incluyen Preston Smith y Demarcus Walkermás recientemente del Pittsburgh Steelers y Bears de Chicagorespectivamente, pero Clowney es probablemente la crema de la cosecha cuando se trata de agentes libres restantes en la posición del extremo defensivo.

Chicago podría probar la competencia para un jugador como Clowney, mientras que el Packers de Green Bay están establecidos en el corredor de pases después de comerciar con el Dallas Cowboys para Micah Parsons.