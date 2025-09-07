Leones QB Jared Goff recibe buenas noticias antes de la apertura de la temporada

El Leones de Detroit están iniciando su Temporada 2025-26Y los que están en Motor City están en un punto álgido cuando se trata de la emoción que rodea al equipo. Durante dos temporadas ahora, los leones tienen estar tan cerca para llegar al gran juego por primera vez en la historia de la franquicia. Hace dos temporadas, cayeron en el Campeonato de NFC a los 49ersY la temporada pasada, ellos Perdido temprano en los playoffs hacia Comandantes. Entonces, se han acercado tanto, pero aún no hay cigarro.

Aquellos que han estado siguiendo a los Leones durante años son muy apasionados por este equipo, y estarán con Detroit de por vida. Ahora, los Detroit Lions todavía tienen una lista sólida de jugadores, y tienen la oportunidad de hacer historia. esta temporada.

En dirección a la nueva temporada, el entrenador en jefe Dan Campbell está sin su coordinador ofensivo Ben Johnson y el coordinador defensivo Aaron Glenn. Pero, todavía tiene al gerente general Brad Holmes y al mariscal de campo de la franquicia Jared Goff. Para Goff, es realmente como si el mundo esté en sus hombros para entregar.

Jared Goff Quarterbacks Ranking para 2025-26

Goff se considera un mariscal de campo fantástico, por lo que se encuentra cerca de la cima de muchas clasificaciones de mariscal de campo, lo cual es una buena noticia. Es bueno ver que un hombre de la ciudad de Motor City obtiene respeto. En el recuento de PFF de los mejores mariscales de campo de 2025, tienen Goff en «Tier 3A: titulares sólidos que han mostrado un juego de alta gama» y ocupó el puesto número 9. Podría ser más alto, pero lo tomaremos.

«Goff ha puesto a prueba una de las ofensas más productivas de la NFL en las últimas dos temporadas, ganando una calificación de 84.8 en ese lapso, la séptima mejor de la liga». John Kosko afirma en la función de mayo de 2025. «Pronto descubriremos cuánto de ese éxito estuvo vinculado a Ben Johnson, ahora el entrenador en jefe de los Bears, pero los resultados hablan por sí mismos: Goff ha sido un mariscal de campo de los 10 mejores en los últimos dos años».

Nick Shook de la NFL tiene su lista de los mejores mariscales de campo para la Semana 1, y tiene Goff en el Nivel 2 y el No. 11. En realidad está por encima Jalen dueleque es salvaje.

“Jared Goff pasó la temporada 2024 en un lugar más alto merecido En mi ranking» las notas«Pero me estoy preparando para un chapuzón en la producción ahora que Ben Johnson se ha ido a la línea lateral de Chicago».

En una encuesta de ejecutivos de liga, entrenadores y exploradores de Jeremy Fowler de ESPN en julioGoff ocupa el puesto número 8. «El éxito de Goff ha llegado con dos de los mejores PlayCallers del juego, Sean McVay y el entrenador en jefe de ahora Ben Johnson», afirma. «Ahora, debe demostrar que puede hacerlo sin ellos, y su adaptabilidad profesional sugiere que estará a la altura del desafío».

Más responsabilidad por Jared Goff con los Leones de Detroit

Goff está entrando en su cuarto año con los Leones y Décimo en la NFL. La temporada pasada, fue No. 2 entre todos los mariscales de campo de la NFL En yardas de pases (4,629), porcentaje de finalización (72.4) y calificación del pasador (111.8). El también era No. 4 con 37 pases de touchdown. Es una maravilla que su stock de fantasía no sea más alto, en realidad.

Esta temporada, Goff tendrá más «propiedad de la ofensiva en la línea de scrimmage», Según Tim Twentyman de los Leones ‘ Sitio web, en un artículo publicado el jueves 4 de septiembre.

Será genial ver a Goff tomar el control en el campo. Esperemos que los Leones de Detroit puedan superar la joroba y llegar hasta esta temporada.