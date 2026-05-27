Leones de Teranga listos para dar otra sorpresa

VIVA – La selección de Senegal es una de las representantes africanas que se está robando la atención de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo, apodado los Leones de Teranga, tuvo un desempeño impresionante durante las eliminatorias de la zona africana (CAF) y logró terminar como ganador del Grupo B para asegurarse un boleto a la ronda final.

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El viaje de Senegal hacia el Mundial de 2026 no ha transcurrido del todo sin problemas. En medio de su éxito en el campo, este equipo también se vio afectado por la polémica después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) revocara el título de la Copa Africana de Naciones de 2025 que ganó.

Sin embargo, Senegal sigue mostrando un gran optimismo de cara al torneo de fútbol más importante del mundo. Esperan poder repetir el logro histórico del Mundial de 2002, cuando alcanzaron con éxito los cuartos de final.

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En la fase de clasificación de la CAF, Senegal formó parte del Grupo B junto con la República Democrática del Congo, Mauritania, Togo, Sudán y Sudán del Sur.

En el formato de clasificación de la zona africana, los nueve primeros de grupo se clasifican directamente para el Mundial, mientras que los mejores segundos clasificados deben pasar a la ronda de repesca interconfederaciones.

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Senegal se ha mostrado consistente desde el inicio de la clasificación. Finalmente confirmaron su condición de primeros de grupo tras lograr una aplastante victoria por 4-0 sobre Mauritania. La profundidad del equipo, que contiene una combinación de jugadores veteranos y talentos jóvenes, significa que Senegal es considerado uno de los equipos africanos con gran potencial en la Copa del Mundo de 2026.

Históricamente, Senegal ha aparecido en la Copa del Mundo tres veces antes de la edición de 2026, concretamente en 2002, 2018 y 2022. Su aparición más emblemática se produjo en su debut en la Copa del Mundo de 2002 en Corea del Sur y Japón.

En ese momento, Senegal sorprendió al mundo después de vencer a Francia, campeona defensora, por 1-0 en el partido inaugural con un gol de Papa Bouba Diop. Luego avanzó a los cuartos de final y se convirtió en el segundo equipo africano en llegar a esa instancia después de Camerún.

En el Mundial de Rusia 2018, Senegal no logró pasar de la fase de grupos a pesar de tener los mismos puntos y diferencia de goles que Japón. Fueron eliminados porque perdieron las reglas del juego limpio.

Cuatro años después, en Qatar 2022, Senegal logró llegar a octavos de final antes de ser frenado por Inglaterra. Este logro refuerza aún más su estatus como una de las principales potencias del fútbol africano.