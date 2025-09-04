Leones agregando un mariscal de campo de 32 juegos para completar la tabla de profundidad

El Leones de Detroit Quería un mariscal de campo experimentado para el tercer y último lugar en la tabla de profundidad, y parece haber encontrado uno en un veterano con 32 apariciones en la NFL en su currículum.

Los Leones tienen un lugar vacío en la tabla de profundidad después de separarse con el ex selección de tercera ronda Hendon Hooker, quien perdió la competencia por el lugar número 2 ante el veterano Kyle Allen. Los Leones decidieron cortar los lazos con Hooker por completo en lugar de traerlo de regreso al equipo de práctica, dejando espacio para un mariscal de campo más.

El equipo trajo dos candidatos potenciales esta semana, incluido uno que se ajusta al criterio del entrenador en jefe Dan Campbell y se espera que consiga el trabajo.

Leones trabajando en mariscal de campo veterano

Los leones invitaron a los veteranos CJ Beathard y Nathan Peterman para entrenamientos el miércoles, con Reportero de la red de la NFL Mike Garofolo Compartiendo que el equipo tomó una decisión.

«El #Lions Se espera que firmen QB CJ Beathard al equipo de práctica después del entrenamiento de hoy, dicen las fuentes. Él será su tercer QB detrás de Jared Goff y Kyle Allen ”, compartió Garofolo en una publicación en X.

Antes de firmar Beathard, Campbell indicó que el equipo no estaba buscando un proyecto de desarrollo para su tercer quarterback y, en cambio, quería que alguien en quien pudiera jugar si los dos anticipaban las lesiones.

«Diría que estamos buscando a alguien que, si los necesitamos, sabemos que pueden dirigir el programa», dijo Campbell, a través de El cable de leones de EE. UU.. «Pueden ejecutar la ofensiva, pueden procesar la información más: ¿podemos encontrar un tipo para desarrollar, ya sabes, eso es desconocido».

Campbell agregó que el equipo estaba buscando a alguien con quien estaban familiarizados, aunque quedaban pocas opciones en el mercado abierto que tenían conexiones con el equipo. Beathard ha aparecido en 32 juegos con 13 aperturas de carrera. Completó el 60.4% de sus pases para 3,886 yardas con 19 touchdowns y 14 intercepciones.

Hendon Hooker de nuevo comienzo

Campbell dijo al lanzar Hooker que querían que el ex quarterback de Tennessee tuviera la oportunidad de un nuevo comienzo, y rápidamente encontró uno con los Carolina Panthers. Hooker firmó con el equipo de práctica, jugando detrás de su alumno de la Academia de Passing de 2022 Manning, Bryce Young.