Leonardo DiCaprio se pregunta si hay «apetito» por las salas de cine

leonardo di caprio está preocupado por el futuro de ir al cine. Durante una entrevista reciente con Los tiempos de LondresLa estrella de “Titanic” cuestionó si “la gente todavía tiene apetito” por las salas de cine. También se preguntó si los cines “se convertirían en silos, como bares de jazz”.

«Está cambiando a la velocidad del rayo», dijo DiCaprio sobre la industria cinematográfica. «Estamos ante una gran transición. Primero, los documentales desaparecieron de los cines. Ahora, los dramas solo tienen un tiempo limitado y la gente espera para verlos en streaming. No lo sé».

Pase lo que pase, DiCaprio dijo que espera que los cineastas del futuro muestren su trabajo en la pantalla grande.

«Sólo espero que suficientes personas que sean verdaderos visionarios tengan la oportunidad de hacer en el futuro cosas únicas que se ven en el cine», añadió. «Pero eso está por verse».

El ganador del Oscar es un acérrimo defensor de la integridad cinematográfica. Durante una reciente reunión con Time, DiCaprio criticó duramente la IA en el cine, diciendo que la tecnología es incapaz de la humanidad y por lo tanto no puede ser considerada «auténticamente» arte.

«Podría ser una herramienta de mejora para que un joven cineasta haga algo que nunca antes hayamos visto». DiCaprio dijo de IA. «Creo que cualquier cosa que vaya a ser considerada auténticamente arte tiene que provenir del ser humano. De lo contrario, ¿no has escuchado estas canciones que son mezclas que son absolutamente brillantes y dices: ‘Oh, Dios mío, este es Michael Jackson interpretando The Weeknd’ o ‘Esto es funk de la canción «Bonita Applebum» de A Tribe Called Quest, hecha con, ya sabes, una especie de voz de canción soul de Al Green, y es brillante». Y dices: ‘Genial’. Pero luego obtiene sus 15 minutos de fama y simplemente se disipa en el éter de otra basura de Internet. No hay ningún anclaje para ello. No hay humanidad en ello, por brillante que sea”.