La Gala de Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs de este año estará un poco menos repleta de estrellas, ya que leonardo di caprio extrañará Ceremonia del sábado por la noche en medio de la situación geopolítica en desarrollo en Venezuela.

DiCaprio iba a recibir el premio Desert Palm Achievement Award por su actuación en “One Battle After Another”. Sin embargo, Variedad Se ha sabido que el ganador del Oscar no pudo salir de St. Barts debido a las restricciones aéreas en la zona tras el conflicto internacional. DiCpario fue fotografiado de vacaciones con familiares y amigos, incluidos Jeff Bezos y Lauren Sanchez, antes del Año Nuevo.

«Leonardo DiCaprio no puede acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones inesperadas en los viajes y espacio aéreo restringido», dijo un portavoz del Festival Internacional de Cine de Palm Springs. «Aunque extrañaremos celebrar con él en persona, nos sentimos honrados de reconocer su trabajo excepcional y sus contribuciones duraderas al cine. Su talento y dedicación al oficio continúan inspirándonos, y estamos encantados de homenajearlo con el premio Desert Palm Achievement Award esta noche».

El sábado por la mañana, el presidente Donald Trump anunció que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cila Flores fueron puestos bajo custodia estadounidense luego de una operación militar realizada durante la noche.

Con “One Battle After Another”, DiCaprio compite por ganar un segundo Oscar al mejor actor gracias a su interpretación de un exrevolucionario que se ve obligado a regresar a su antigua vida para rescatar a su hija. La película, del director Paul Thomas Anderson, ha sido una de las favoritas de los primeros premios de la temporada, incluido el premio a la mejor película de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine el sábado más temprano. DiCaprio también está nominado a mejor actor en los Critics Choice Awards el domingo.

Incluso sin la asistencia de DiCaprio, la gala de premios de Palm Springs contará con muchas celebridades, con homenajeados como Timothée Chalamet (Premio Spotlight), Rose Byrne (Premio a la interpretación revelación), Kate Hudson (Premio Icon), Michael B. Jordan (Premio Icon), Ethan Hawke (Premio a la trayectoria profesional), Adam Sandler (Premio del presidente), la directora de “Hamnet” Chloé Zhao, así como los actores Jessie Buckley y Paul. Mescal (Premio Vanguardia), el director de “Frankenstein” Guillermo del Toro y los actores Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth (Premio Visionario) y los miembros del elenco de “Sentimental Value” Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning (Premio Estrella Internacional).