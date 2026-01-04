Leonardo DiCaprio respalda el cine, mientras Kylie Jenner anima a Timothée Chalamet

El Palm Springs La gala de los Premios Internacionales de Cine presentó su combinación anual de potencia estelar e impulso de la temporada de los Oscar el 3 de enero, con discursos sinceros, revelaciones emotivas y una reorganización de último minuto impulsada por un homenajeado ausente.

Uno de los momentos más animados de la noche vino de Miley Cyrus, quien aceptó el Premio al Logro Artístico Sobresaliente por la canción original “Dream as One” del éxito de taquilla de James Cameron “Avatar: Fire and Ash”. Presentada por una de las estrellas de la película, Jack Champion, Cyrus habló abiertamente sobre la reinvención y su deseo de ganar el Oscar.

“La reinvención es algo por lo que me esfuerzo continuamente en mi música”, dijo, provocando fuertes aplausos al reconocer sus ambiciones más allá del estudio de grabación.

La velada tuvo una interesante combinación de momentos destacados. Uno pertenecía a Timothée Chalamet, quien estuvo presente constantemente durante toda la ceremonia y obtuvo el premio Spotlight por su interpretación del fenómeno del tenis de mesa Marty Mauser en “Marty Supreme” de A24. Presentado más temprano esa noche por la presentadora Nischelle Turner, Chalamet subió más tarde al escenario, después de ser presentado por el director y coguionista Josh Safdie, reflexionando sobre el privilegio de trabajar en esta etapa de su carrera.

“Cada día, despertarse con buena salud y tener la oportunidad de crear cosas para el mundo es verdaderamente un regalo”, dijo Chalamet. Su novia, Kylie Jenner, lo observó desde su mesa, animándolo.

También entre los momentos más emotivos de la noche estuvo Ethan Hawke, quien recibió el premio Career Achievement Award, presentado por Mahershala Ali y pronunció un conmovedor discurso recordando su temprana amistad con River Phoenix. El entusiasta aplauso subrayó la perdurable estatura de Hawke, que llegó el mismo día en que ganó el premio al mejor actor de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine por “Blue Moon”.

Una respuesta atronadora también recibió a Jane Fonda, quien entregó el Premio Vanguardia a “Hamnet” de Chloé Zhao. La actriz principal Jessie Buckley agradeció a Fonda por su activismo, visiblemente conmovida por el momento.

El director Guillermo del Toro hizo llorar a todos cuando reveló durante su discurso de aceptación que su hermano mayor había muerto recientemente. “He aprendido que cuando recibes amor, eso es lo que nos mantiene vivos”, dijo.

La mayor sorpresa logística de la noche fue leonardo di caprioquien estaba programado para recibir el premio Desert Palm Achievement Award por “Una batalla tras otra”, pero no pudo viajar desde St. Barts debido a restricciones aéreas luego de un conflicto internacional. Originalmente planeada como el honor de clausura de la noche, su presentación se trasladó a la mitad de la ceremonia, y sus coprotagonistas Teyana Taylor y Chase Infiniti aceptaron en su nombre.

«Las películas todavía están destinadas a ser vividas juntos en una sala de cine», dijo DiCaprio en un mensaje pregrabado. «En este momento, esa creencia importa más que nunca».

Y continúa: «Las películas originales son más difíciles de hacer y de proteger, pero las películas siguen importando. No el contenido, sino el cine. Las historias creadas por personas están destinadas a ser compartidas en un cuarto oscuro en una experiencia comunitaria».

Amanda Seyfried, también galardonada con el premio Desert Palm Achievement Award, siguió los comentarios de DiCaprio y le atribuyó el mérito de haber inspirado su propio camino hacia la actuación.

Michael B. Jordan, presentado por Colman Domingo por su actuación en “Sinners”, y fue el primer homenajeado en reconocer una emergencia médica que estaba ocurriendo en el vestíbulo.

La estrella de “Jay Kelly”, Adam Sandler, quien recibió el Premio del Presidente, pronunció el discurso más entretenido y divertido de la noche, bromeando sobre cómo sería su vida si no hubiera triunfado como actor: un contratista eléctrico, como su padre.

La noche cerró con Kate Hudson, quien recibió el premio Icon Award por “Song Sung Blue”. Presentado por el director Rob Marshall, Hudson coronó una velada que sirvió como celebración y plataforma de lanzamiento de campaña. El Festival Internacional de Cine de Palm Springs se llevará a cabo del 2 al 12 de enero y presentará 168 películas de 72 países, incluidos 53 estrenos y 44 presentaciones para el Premio de la Academia de largometraje internacional.