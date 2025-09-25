Leonardo DiCaprio llama a ‘One Battle’ taquilla ‘muy importante’

Leonardo DiCaprioLas películas han recaudado casi $ 7 mil millones en la taquilla mundial en el transcurso de su ilustre carrera. Considerado una de las últimas grandes estrellas de cine, no solo una A-lister permanente, sino una que se espera que cubra el costo de su salario y luego algunas en un fin de semana de apertura dado, DiCaprio dice que la métrica de taquilla es tan crucial como siempre.

En el camino promocionando su Paul Thomas Anderson épico «Una batalla tras otra«, DiCaprio alcanzó Variedad Discutir la importancia de la venta de entradas de cine en un panorama eliminado por los datos de transmisión no vettados y el compromiso social.

Le preguntamos a DiCaprio si cree que los números de taquilla todavía son importantes en el nuevo mundo.

«Creo que solo hay una inundación de contenido y tanta producción ahora, lo cual es algo bueno, obviamente. Pero creo que la taquilla es importante porque significa que las personas están en los asientos que van al teatro, tendrán esa experiencia comunitaria», dijo DiCaprio, sentado para entrevistas con su «una batalla», Benicio del Toro.

El ganador del Oscar dijo que su último fue «elaborado y especializado» de la experiencia cinematográfica.

«Quiero decir, Paul filmó esta película en Vista Vision, cámaras que rara vez se han utilizado desde principios de los años 60. Quiere que las personas tengan esa experiencia inmersiva y hagan una película de acción inesperada, táctil, realista y algo que probablemente sea muy diferente de lo que hemos sido saturados. En ese sentido, la taquilla es muy importante», dijo.

Anderson inspira la devoción de culto de los cinefiles y el set de poder de Hollywood, pero el historial comercial del director es otra historia. «One Battle» es seguramente la película más alta presupuestada que Anderson ha realizado: $ 130 millones para la producción, en el extremo inferior de una variedad de cifras reportadas, lo que ejerce presión sobre la película para ganar mucho en todo el mundo para cubrir su costo. Variedad reportado El miércoles que la película abrirá este fin de semana a alrededor de $ 20 millones a $ 25 millones.

«Solo espero que la gente salga al teatro y lo experimente como debe ser visto», concluyó DiCaprio.

La película tiene críticas eufóricas hasta el momento, y se inclinó instantáneamente como un favorito en múltiples categorías de Oscar cuando la película se estrenó a principios de septiembre. DiCaprio interpreta a Bob, un revolucionario escondido con su hija adolescente (Chase Infiniti) después de que su grupo activista el francés 75 se disuelve en el caos. A la sombra de un antiguo amante (Teyana Taylor) y bajo la protección de un revolucionario ultra enfriamiento en armas (Del Toro), DiCaprio es barrido en un mundo de violencia y venganza. No decir nada del aterrador coronel militar extraño (Sean Penn) por sangre.

La última apertura teatral de DiCaprio fue el contendiente de los Oscar «Killers of the Flower Moon», dirigida por Martin Scorsese. Eso ganó 10 nominaciones a los premios de la Academia e ganó $ 158 millones en la taquilla mundial, con un presupuesto de producción reportado de $ 200 millones (antes de los costos de marketing).