Leonardo DiCaprio lamenta haber rechazado la oferta de Boogie Nights

Leonardo DiCaprio fue entrevistado por su «Una batalla tras otra» director Paul Thomas Anderson para el último del actor Historia de portada de la revista Esquire y reveló que su mayor arrepentimiento profesional es rechazar la «Noches de boogie«Oferta hace casi 30 años. DiCaprio fue la elección original de Anderson para interpretar a Eddie Adams, la parte secundaria que se convierte en una de las estrellas más populares de la industria del porno con el nombre de Dirk Diggler. Pero DiCaprio ya estaba comprometido con» Titanic «, un papel que lo convertiría en una estrella de cine global.

«Lo diré a pesar de que estás aquí: mi mayor arrepentimiento es no hacer ‘boogie noches'», admitió DiCaprio. «Fue una película profunda de mi generación. No puedo imaginar a nadie más que Mark [Wahlberg] en él. Cuando finalmente pude ver esa película, pensé que era una obra maestra. Es irónico que eres la persona que hace esa pregunta [about regrets]Pero es cierto «.

Como dice la historia, Anderson quería a DiCaprio en «Boogie Nights» después de ver al joven actor en «The Basketball Diaries» de 1995. Cuando rechazó el papel, DiCaprio le dijo a Anderson que considerara lanzar su coprotagonista de «Basketball Diaries», Mark Wahlberg. Lo demás es historia.

Ahora, aquí DiCaprio y Anderson están 30 años después con «One Battle After Otro», su primera colaboración cinematográfica que se abre en los cines este septiembre. DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, una lucha revolucionaria lavada para salvar a su hija adolescente, Willa (Chase Infiniti).

«¿Por qué nos llevó tanto tiempo?» Anderson le preguntó a DiCaprio sobre ellos trabajando juntos.

«Sé que ‘una batalla tras otra’ ha estado en tu escritorio durante mucho tiempo», respondió DiCaprio. «Fue una historia personal para ti de muchas maneras y ciertamente pertinente para el mundo en el que estamos viviendo en este momento. Pero en última instancia, querer hacer esta película fue bastante simple: he querido trabajar contigo, paul, por algo así como veinte años, y me encantó esta idea del revolucionario que intentaba borrar su pasado e intentando vivir y tratar de vivir una vida normal que cría su hija».

Anderson también le preguntó a DiCaprio si alguna vez mira alguna de sus películas antiguas. El actor ganador del Oscar admitió que «rara vez veo alguna de mis películas, pero si soy honesto, hay una que he visto más que otras. Es» el aviador «. Eso es simplemente porque fue un momento tan especial para mí «.

«The Aviator» marcó la segunda colaboración entre DiCaprio y Martin Scorsese. DiCaprio interpretó al magnate del negocio Howard Hughes en el drama biográfico y obtuvo una nominación al Oscar al mejor actor.

«Había trabajado con Marty [Scorsese] En ‘Gangs of New York’, y había estado llevando un libro sobre Howard Hughes durante diez años «, explicó DiCaprio.» Casi lo hice con Michael Mann, pero hubo un conflicto y terminé llevándolo a Marty. Tenía treinta años. Era la primera vez que como actor me sentía implícitamente parte de la producción, en lugar de solo un actor contratado para desempeñar un papel. Me sentí responsable de una manera completamente nueva. Siempre me he sentido orgulloso y conectado con esa película como una parte clave de mi crecimiento en esta industria y asumiendo el papel de un verdadero colaborador por primera vez «.

«Una batalla después de otro» se abre en los cines el 26 de septiembre de Warner Bros. Dirígete a Sitio web de Esquire para leer la conversación completa de DiCaprio y Anderson.