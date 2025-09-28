Leonardo DiCaprio entre celebridades que adoptan podcasts para promocionar películas

Las celebridades son las calientes, pero están dando el hombro frío a los medios tradicionales, al menos en forma de podcast.

En el cambiante paisaje de la publicidad de Hollywood, ha surgido una curiosa paradoja: las celebridades más requeridas por la prensa están adoptando repentinamente el medio que exige la conversación más íntima. El tradicional Junket de prensa, con sus suites de hotel ruidosas y su carrusel rotativo de periodistas armados con las mismas cinco preguntas, está dando paso a los podcasters.

Estrellas como Leonardo DiCaprioquien ha pasado décadas perfeccionando el arte de la evitación estratégica de los medios, recientemente se instaló en los confines sorprendentemente cómodos de Travis Kelce y Jason Kelce «Nuevas alturas«Podcast para discutir» One Battle After Otro «, su épica de Warner Bros. de $ 130 millones que luchó por encontrar su equilibrio en la taquilla el fin de semana pasado. Durante una hora completa, el actor notoriamente privado compartió anécdotas que habrían sido impensables en un entorno de prensa tradicional, incluida la revelación de que su agente de la infancia alguna vez sugirió él mismo como» «Lenny Williams«Porque» Leonardo DiCaprio «se consideró» demasiado étnico «.

Del mismo modo, y a principios de este año, Joaquín Phoenixquien ha hecho su desdén por las obligaciones de prensa convencionales abundantemente claras, hizo su debut en el podcast en el programa de Theo von para promover el «Eddington» de Ari Aster, otra apuesta de presupuesto considerable que no pudo encender el público de fin de semana de apertura. La apariencia de Phoenix se sintió menos como una obligación promocional y más como una conversación genuina, un marcado contraste con su odio expresado por «cosas de televisión».

Esta migración a podcasts representa una evolución de los medios significativa y un eje estratégico hacia la demografía que los estudios necesitan desesperadamente recuperar. El público masculino jóvenes que pueblan las bases de los oyentes de estos espectáculos alojados en celebridades son los mismos espectadores que han estado abandonando constantemente los cines. Es un patrón que se extiende mucho más allá de Hollywood: los políticos y las figuras comerciales han adoptado de manera similar las apariencias de podcasts de forma larga, con figuras como Joe Rogan que juegan un papel cada vez más influyente en la configuración del discurso público y, posiblemente, los resultados electorales.

Sin embargo, este nuevo paisaje viene con sus propias complicaciones. Si bien los podcasts ofrecen la promesa de una conversación más auténtica, rara vez entregan el rigor periodístico que los medios tradicionales aspiran a mantener.

Estas no son entrevistas adversas diseñadas para desafiar o sondear; Son ejercicios en gran medida colaborativos donde los invitados famosos están invitados a ser versiones encantadoras de sí mismos sin un rechazo significativo.

La apelación de estrellas notoriamente privadas se vuelve más clara cuando se considera en el contexto de las obligaciones tradicionales de los medios de comunicación. Beyoncé no ha otorgado una entrevista convencional en más de una década, desde que lanzó su álbum homónimo en 2013. Desde entonces, sus raras apariciones en los medios han sido completamente en sus términos: ensayos personales sometidos a revistas o perfiles cuidadosamente seleccionados donde su silencio habla más fuerte que las palabras.

La estrella «F1» Brad Pitt una vez articuló la tensión fundamental: «Hay esta otra entidad en la que te atrapan. Tienes que ir y vender tus productos. Es algo con lo que nunca me hizo las paces».

Esta renuencia contrasta con los artistas que ven la publicidad como parte integral de su oficio. Jamie Lee Curtis se ha convertido en legendario por su entusiasmo promocional, y muchos acreditan su incansable defensa como instrumental en «Todo en todas partes a la vez», asegurando siete victorias en el Oscar, incluida su propia victoria de la actriz de reparto. Ayudó a Pamela Anderson con su campaña el año pasado para «The Last Showgirl» y tuvo un gran fin de semana de apertura para la secuela «Freakier Friday».

«Ojalá tuviera 10 Jamie Lee Curtis en cada una de mis películas y títulos», dice un estratega de premios Variedad. «Haría mi trabajo, y el tuyo, infinitamente más fácil y aún más agradable. No hay nada como alguien que lo consigue y es positivo al respecto».

Pero Curtis representa una raza cada vez más rara en una industria donde la privacidad se ha vuelto más preciosa y más imposible de mantener. A medida que las redes sociales continúan erosionando los límites entre personas públicas y privadas, el formato de podcast ofrece algo sin precedentes: la ilusión de la intimidad sin los matices adversos del periodismo tradicional.

El éxito de las apariciones en podcast de celebridades como DiCaprio dice que el público tiene hambre de una conexión auténtica con las estrellas, incluso cuando esas mismas estrellas se vuelven cada vez más cautelosas con la exposición tradicional a los medios. Es un equilibrio delicado que habla de preguntas más grandes sobre celebridades, privacidad y la relación en evolución entre los artistas y sus audiencias.

Creo que nos gustaría ver un mundo con ambos, ¿verdad?