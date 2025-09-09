Leonardo DiCaprio en una batalla tras otra y Paul Thomas Anderson

Leonardo DiCaprio ha estado esperando trabajar con Paul Thomas Anderson Desde que rechazó el papel principal en «Boogie Nights». Entonces, incluso con toda una vida de cine entre 1997 y su colaboración en «Una batalla tras otra«DiCaprio estaba un poco nervioso pisando el set por primera vez.

«Siempre me pongo nervioso el primer día, de verdad», dijo DiCaprio a Variedad En el estreno del lunes por la noche de «One Battle After Otro» en el Teatro Chino TCL de Hollywood. «Pero para el almuerzo, lo he encerrado porque, ya sabes, estás en una película, no tienes tiempo para estar nervioso».

El último de Anderson ve a DiCaprio con una luz mucho menos guapo de la que el público está acostumbrado. La estrella de «Wolf of Wall Street» encabeza el thriller como el ex revolucionario Bob Ferguson, quien, más allá de su mejor momento, debe reunirse con sus antiguos conspiradores para rescatar a su hija. Otros miembros del reparto incluyen a Teyana Taylor, Benicio del Toro, Regina Hall y Sean Penn.

DiCaprio describió a su personaje como un tipo «que se encuentra en casa y fuma marihuana todo el tiempo», y agregó que «se inspiró mucho» de la actuación de Jeff Bridges como el tipo en «The Big Lebowski» de 1998. DiCaprio explicó que la naturaleza sedada de Bob trajo una cierta capa de facilidad al papel, especialmente cuando se trataba de realizar las muchas acrobacias de la película, o «una serie de fracasos», como él lo expresa.

«Hicimos muchas cosas locas en esta película», explicó. «Pero ya sabes, esa es la diferencia de lo que hace Pablo. Es diferente a todo lo demás. Quiere ver que el tipo caiga».

El ganador del Oscar no tuvo más que elogios para Anderson. DiCaprio dijo que habría hecho «cualquier película» que le pidiera, pero se sintió afortunado de haber protagonizado una película que Anderson ha estado desarrollando durante «los últimos 20 años».

«Cada vez que obtienes a alguien que realmente está tratando de hacer un espectáculo masivo Odyssey, que es un cineasta tan único como Paul, tienes que aprovechar la oportunidad», dijo. «Para decirte la verdad, habría hecho cualquier película que él propuso, porque es tan único e interesante de un cineasta y tan genial. Pero me alegro de haber podido hacer esta».

«Una batalla después de otro» llega a los cines el 26 de septiembre.