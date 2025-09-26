Leonardo DiCaprio dice ‘Los niños pequeños’ aman ‘el lobo de Wall Street’

Las interacciones de los fanáticos son inevitables para una estrella como Leonardo DiCaprio, el antiguo rompecorazones se convirtió en un hollywood A-lister permanente, pero algunos son más desconcertantes que otros.

Aunque el ganador del Oscar se acerca a su cuarta década en Hollywood, Variedad recientemente le preguntó y «Una batalla tras otra«Costar Benicio del Toro sobre cuál de sus películas se conectan con el público más joven, particularmente aquellos con una dieta de medios bañada en YouTube-and-Tik-Tok, que podría no recordar los días de Halcyon de esperar en la fila en el Cineplex para boletos» Titanic «.

Una película en particular, dijo DiCaprio, parece resonar con los niños preadolescentes. No lo hace lo más cómodo.

«Probablemente los dos hemos hecho muchas cosas con clasificación R, por lo que depende de de qué edad estás hablando», dijo DiCaprio sobre él y Del Toro. «Algunos niños pequeños se me acercan y van: ‘Me encantó Lobo de Wall Street. ‘ Como, ¿viste eso? ¿Cuántos años tiene?»

Lanzado en 2013 y dirigida por el frecuente colaborador de DiCaprio Martin Scorsese, «Wolf of Wall Street» se ubica fácilmente entre las películas más hedonistas que el actor ha hecho. Inspirada en la verdadera historia del corredor de bolsa Jordan Belfort, «Wolf» se establece en los años 80, donde la corrupción y el fraude eran las mejores prácticas en el sector financiero.

La parálisis inducida por la cuantaludos, los yates hundidos, las orgías, el peligro de niños y propiedades, el pene protésico de Jonah Hill, los tiroteos policiales y más abundan en la película. Le presentó al mundo a Margot Robbie, ganó más de $ 400 millones en la taquilla mundial y obtuvo cinco nominaciones a los premios de la Academia.

Si bien DiCaprio no parece tener una abreviatura de cómo hablar con jóvenes fanáticos sobre acusaciones federales y abuso de drogas, admite: «Vi muchas películas con clasificación R cuando era joven».

A continuación, The Youth of America digerirá «una batalla tras otra», la epopeya revolucionaria de Paul Thomas Anderson, que llega a los cines el viernes.