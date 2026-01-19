Leonardo Aranguibel de Disney Latinoamérica deja la compañía

Leonardo Aranguibel, ejecutivo de televisión nominado a varios premios Emmy, quien encabezó la producción de las exitosas adaptaciones locales de Disney Latinoamérica de “Amas de casa desesperadas” y “Grey’s Anatomy” dejarán la compañía a partir del 22 de febrero.

Aranguibel es actualmente vicepresidente de producción y jefe de producción, operaciones y estrategia en La compañía Walt Disney Latinoamérica, donde trabaja desde 2005.

Acuñó el término “Superserie” para describir estas adaptaciones locales, que incluían “Brothers & Sisters” y “Revenge”, entre otras, término adoptado más tarde por la prensa especializada y la industria regional.

Aranguibel explorará otras vías después de probablemente tomarse un merecido descanso. «Esto es algo que he estado considerando durante bastante tiempo. De hecho, fue hace casi dos años cuando consulté por primera vez a nuestro jefe de recursos humanos al respecto, y los recientes ajustes estructurales en nuestra organización han acelerado este paso», dijo. VariedadY agregó: “He estado en Disney durante más de 20 años, no solo en América Latina, sino también en EMEA. [Europe, the Middle East and Africa] y el mercado hispano de Estados Unidos también durante casi una década, por lo que es evidente que es hora de un cambio”.

Trabajó estrechamente con el difunto Diego Lerner, quien encabezó la sólida expansión de Disney Latinoamérica como su presidente. Si bien ya se estaban produciendo algunos cambios, la desaparición de Lerner en diciembre aceleró más cambios estructurales dentro de la empresa, ya que ha vuelto a operaciones más centralizadas, y los territorios ahora dependen directamente de Burbank.

“Me siento sumamente orgulloso de mi carrera en su conjunto, y de haber formado parte de equipos que lideraron el ritmo y los cambios en nuestra región durante más de 15 años seguidos, con logros históricos. Como decimos los venezolanos, “Nadie nos puede quitar lo bailado”, que significa “nadie nos puede quitar lo que hemos bailado”, dijo.

Aranguibel se inició en el negocio de la televisión en RCTV, la principal emisora ​​​​de Venezuela, donde trabajó como director de exteriores y de estudio de varias producciones de telenovelas internacionales, incluidas “Leonela”, “La Dama de Rosa”, “La Intrusa” y “La Salvaje”.

También produjo y dirigió musicales y videoclips para artistas internacionales como Juan Luis Guerra y su 4.40, Cheo Feliciano y Franco de Vita, lo que impulsó a HBO a contratarlo para supervisar la producción de YATV, una empresa conjunta entre Warner Music, HBO y una compañía discográfica europea, marcando su auspicioso comienzo en la televisión internacional.

Como vicepresidente de producciones originales de HBO Hispano Américas y Brasil de 1995 a 2001, dirigió un equipo que creó franquicias pioneras como “Crónicas Anónimas” y “Septimo Sentido”.

Después de mudarse con su familia a los EE. UU. a mediados de 2002, trabajó como escritor, director y productor independiente para People & Arts y Discovery Networks de 2002 a 2004. Posteriormente dirigió la producción de estudio de la exitosa telenovela de NBC-Telemundo “Prisionera” (2004).

Se unió a Disney en 2005 y trabajó en la “Superserie” y en programas tan exitosos como Juan Gabriel serie biográfica “Hasta que te conoci”, donde se le atribuye el guión original, como productor ejecutivo y como guionista-director de algunos episodios. Su éxito sin precedentes provocó una ola de películas biográficas en la industria con Aranguibel como productora ejecutiva de algunas de las mejores, como “Selena’s Secret” (2018) y “Monzón: A Knockout Blow”. Otras series destacadas que produjo para Disney fueron “Santa Evita” (2023) y “The Boss” (2022-24). Todos destacaron por sus valores de producción.

Aranguibel también fue productora ejecutiva de siete temporadas del reality de aventuras ganador de múltiples premios Emmy “La carrera asombrosa” en la región donde fue una producción de Disney LatAm para Discovery Networks y luego para Turner Networks. También se convirtió en consultor de Disney para varias adaptaciones internacionales del programa en países de Europa y Medio Oriente.

«No estoy seguro de si esta será mi última parada, pero a partir de hoy me inclino a creer que lo es. Por supuesto, seguiré involucrado en varias iniciativas creativas, tanto individualmente como junto a mi familia, colegas y amigos. Aún así, soy un tipo de persona que nunca dice nunca», reflexionó.

John Hopewell contribuyó a este artículo.