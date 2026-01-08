Leonard Williams se sincera sobre el mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold

El Halcones Marinos de Seattle tendrán una semana de descanso después de asegurar el puesto número 1 en la NFC. Como resultado, esta semana el equipo observará la Ronda de Comodines mientras espera ver contra quién jugará en la ronda divisional.

Sin embargo, mientras esperan, algunos jugadores de los Seahawks reflexionan sobre lo que lograron en la temporada regular. El 7 de enero, el liniero defensivo de Seattle, Leonard Williams, habló con los periodistas y, aunque no juega a la ofensiva, sí compartió sus pensamientos sobre lo que Sam Darnold ha aportado al equipo.

«Para mí, es la forma en que trabaja» williams dijo. «Hablamos de eso a veces. Estamos volando en el avión, y los muchachos están pasando el rato y pasándose un buen rato, practicando boxeo de sombra, jugando, y simplemente vemos a Sammy, simplemente está sentado viendo películas, tomando notas, como si estuviera estudiando hasta el último segundo. Creo que esa es la forma en que aborda el trabajo todos los días y es impresionante».

Los Seahawks respaldan a Sam Darnold de cara a los playoffs

Los Seahawks tienen una semana de descanso debido a su victoria en la Semana 18 sobre los 49ers de San Francisco el 3 de enero en el Levi’s Stadium. Todo lo que Darnold necesitaba hacer era hacer pases oportunos, entregar el balón al juego terrestre efectivo y no entregar el balón.

Mientras tanto, la defensa no permitió que la ofensiva de los 49ers se pusiera en marcha. Es más, un aspecto de su El juego que no aparecerá en la hoja de estadísticas es su liderazgo. Jaxon Smith-Njigba compartió un mensaje honesto sobre el mariscal de campo de los Seahawks, destacando aspectos que mencionó Williams.

“Sam nos guió [on Jan. 3]» Smith-Njigba dijo a los periodistas. «Sam fue un perro absoluto hoy. Su comportamiento, su enfoque, todo lo que hizo hoy fue genial. Por supuesto, queremos arreglar algunas cosas.

«Por supuesto, siempre habrá cosas que arreglar, pero desde el momento en que llegamos aquí [on Jan. 20]Realmente, la forma en que nos preparamos, la forma en que él se preparó durante toda la semana para asegurarse de que sus muchachos estuvieran listos es una de las cosas. Súper feliz por él”.

El favorito de los Seahawks para salir de la NFC

No obstante, los Seahawks pueden seguir la misma fórmula que usaron contra los 49ers en los playoffs: Darnold puede hacer esos pases oportunos a sus armas, apoyarse en el juego terrestre y dejar que su defensiva continúe dominando a la oposición.

Con el camino hacia el Super Bowl pasando por Lumen Field, el ex NFL El entrenador Bruce Arians opinó sobre por qué cree que los Seahawks pueden llegar al gran partido gracias al juego de Darnold.

“Creo que ahora mismo [Sam Darnold has] lo descubrí” dijo Arians en la edición del 6 de enero del “Pat McAfee Show”. “el ha puesto en la capa de Superman. Tienen ese juego terrestre laminación, Se mostró a lo grande la semana pasada contra San Francisco. Este puede ser el facilitador, llevar el balón a los jugadores correctos, hacer algunas jugadas importantes con las piernas.

“Él y [Jaxon Smith-Njigba]Hombre, esa es una combinación peligrosa. Pero cuando pusieron en marcha ese juego terrestre, con la defensiva que están jugando ahora, y luego los 12 allá arriba en Seattle, cuidado. Va a ser duro”.