Leon Draisaitl de Oilers deja en claro el futuro de Connor McDavid

El Edmonton Oilers son uno de los equipos más discutidos en la NHL. Edmonton ha representado a la Conferencia Oeste en cada una de las últimas dos temporadas. Y cualquier equipo que presente a Leon Draisaitl y Connor McDavid en la misma alineación atraerá una tonelada de atención en el hockey.

La discusión en la temporada 2025-26 también se centra en McDavid. El capitán de Oilers es un agente libre Al final de esta temporada. Si alcanza el 1 de julio sin un contrato, será libre de firmar con cualquier equipo cuando el mercado abra para la agencia libre de la NHL.

Actualmente, Edmonton está trabajando para asegurarse de que esto no suceda. Están tratando de firmar al jugador más talentoso de la liga con un nuevo contrato antes de que comience la temporada 2025-26. Sin embargo, McDavid se ha mantenido firme en su deseo de tomarse su tiempo con este proceso.

Esta discusión envolverá al equipo hasta que se resuelva de cualquier manera. Y draisaitl es el último para discutir el asunto. Reafirmó que quiere a McDavid junto a él por el resto de sus carreras.

«No es realmente para mí comentar, por supuesto que lo quiero aquí el mayor tiempo posible», dijo Draisaitl a NHL.com después de un patín informal el jueves. «Quiero hacerlo con él, pero se trata de él y su familia y van a tomar su decisión basada en lo que es mejor para ellos».

Leon Draisaitl, Connor McDavid ha dominado

Como se mencionó, estos dos han corrido a través de la NHL últimamente. De hecho, son dos de los mejores jugadores de la liga en cada una de las últimas cinco temporadas. Su dominio ha alcanzado alturas no vistas en mucho tiempo.

McDavid ha marcado 199 goles y 613 puntos desde la temporada 2019-20. En ese mismo tiempo, Draisaitl ha marcado 231 goles y 534 puntos. Estos dos se han combinado para más de 1000 puntos por su cuenta en las últimas cinco temporadas.

McDavid tiene tres trofeos de Hart como MVP de NHL, mientras que Draisaitl tiene uno. Además, Draisaitl tiene un trofeo de cohete Richard como el mejor goleador de la NHL. McDavid ganó el Conn Smythe en 2024 como MVP de los playoffs de la Copa Stanley 2024.

Estos jugadores son una clase por encima del resto cuando están en sus juegos. Es por eso que han sido el equipo para vencer en la Conferencia Oeste. Y es por eso que todos los ojos alrededor del mundo del hockey se vuelven hacia Alberta en este momento.

Draisaitl esperando la extensión de McDavid pronto

Draisaitl mencionó que esta no es su situación para comentar. Y la estrella de los Oilers está feliz de mantenerse fuera del camino. Como resultado, es poco probable que golpee la mesa para una resolución rápida.

Al decir esto, espera que algo desciende pronto. Como dijo, quiere a McDavid a largo plazo. El capitán de los Oilers ama la ciudad, y Draisaitl quiere ver al capitán permanecer en azul y naranja de Oilers.

«Sé que le encanta aquí, sé que se siente como en casa aquí, pero hay muchas cosas que juegan en una decisión como esa», dijo Draisaitl, a través de NHL.com. «Esperemos que algo se reporta pronto».