Leo Woodall al trabajar con Dustin Hoffman en Thriller ‘Tuner’

En «Sintonizador» Leo Woodall Toca Niki, un sintonizador de piano experto con una audiencia muy sensible que a veces es debilitante; de ​​hecho, es una razón por la cual Niki no ha perseguido sus sueños de ser pianista. Pero es perfecto para su profesión y se entera de que también es perfecto para el seguimiento. Pero Niki entra demasiado profundo con una pandilla de ladrones, incluso cuando se involucra en una hermosa relación con el talentoso músico y compositor Ruthie (Havana Rose Liu). El documentalista ganador del Oscar Daniel Roher («Nalavany») lleva a los espectadores en un viaje emocionante centrado en una condición rara. Dustin Hoffman interpreta al mentor crujiente de Niki. La película muestra el 5 de septiembre en Toronto después de inclinarse en Telluride.

Woodall, quien está en Toronto para apoyar la película y también está filmando «Vladimir» allí, habló con Variedad sobre «Tuner».

¿Qué te atrajo de este papel?

Fue uno de esos scripts donde lo atraviesas: debes saber qué hay en la página siguiente. Y puedes ver la película, realmente puedes visualizar la película. Me encantó el ritmo. Me encantó que Niki fuera alguien que tiene una pasión seria, talento y un tipo de propósito al tocar el piano que se le quita debido a su condición auditiva. Creo que una de las preguntas que planteó en mí fue, si no pudiera ser actor, ¿qué demonios sería? ¿Qué haría? ¿Quién sería? Y así fue como me relacioné instantáneamente con Niki.

¿Cómo abordaste la condición inusual del personaje?

El primer puerto de llamado para mí fue hablar con alguien con hiperacusis. Y Daniel ya había tenido conversaciones con un tipo llamado Alex que había tenido hiperacusis. Escuché la historia de Alex, cómo afectó su vida, sus relaciones, su trabajo, y él fue muy, muy abierto y honesto conmigo, por lo que estaba increíblemente agradecido. Y no había oído hablar de esta condición hasta leer el guión.

Niki se parece más a un mecánico de automóvil que a un hombre, por ejemplo, un fondo refinado en la música.

Creo que lo que realmente me interesó de Nikki fue que Daniel no lo había escrito como este típico pianista de concierto y, al final del día, su pasión es el jazz. Tal vez donde el cambio fue al convertirlo en este tipo de mecánico de aspecto con tatuajes y melancólicos y, ya sabes, un poco de desvanecimiento, pensé que era interesante. Tal vez fue un riesgo, pero tal vez no, que Daniel tomó al escribirlo de esta manera, y desarrollamos la apariencia de Nikki. Pero creo que es bueno, y es interesante. Es un original.

¿Aprendiste a tocar el piano para esta película?

No pude tocar el piano antes de la película. La Habana y yo hicimos horas y horas y horas todos los días durante unos dos meses antes de que la película comenzara a rodar. Practicaríamos todos los días. Pero en última instancia, nunca se podría alcanzar ser un maestro en el instrumento. Por lo tanto, fue una combinación de cómo un pianista tiene sus manos, cómo el instrumento afecta su cuerpo, donde te sientas, qué es lo que parece y se siente ser convincente como esencialmente un virtuoso.

¿Todavía juegas?

Me encanta. Ahora juego menos, lo que me entristece, pero mucho de eso se debe a solo viajar y no tener un piano a mi disposición. Pero creo que es un instrumento hermoso. Lo encuentro muy relajante y quiero mejorar.

Hable sobre trabajar con Dustin Hoffman y Tovah Feldshuh.

Es un poco de otro mundo. Quiero decir, está en el Monte Rushmore de los actores de la mayoría de las personas. Tovah, solo quiero que ella me cuide para siempre. (Woodall se ríe.) Ella es tan cálida maravillosa. Entonces fue un regalo poder trabajar con ambos.

Hable sobre sus escenas con Hoffman: ustedes dos tienen una gran química.

Para ser honesto, tuve miedo paralizante al principio, porque no quieres ser una mierda para alguien como Dustin Hoffman. Y eres mucho más inseguro y cohibido. Puedes pensar demasiado. Y así, los primeros días, me arrojé, y también improvisamos mucho el primer día. Pero me tomó unos días de tiro para sentirme cómodo y confiado y emocionado de hacerlo realmente con él durante estas improvisaciones de 15-20 minutos. Si me dijeras antes de comenzar a filmar que estaría haciendo improvisaciones de 20 minutos con Dustin Hoffman, probablemente habría renunciado a la película. Hubiera estado demasiado asustado, pero fue lo más divertido que he tenido actuando.

¿Puedes contarnos más sobre improvisar con Hoffman?

Hicimos una escena en la camioneta un día que fue un octavo de una página. Tal vez fueron tres líneas de diálogo. Y hicimos tomas de 20 minutos. A Dustin le encanta improvisar y le encanta contar historias. Y es mágico. Sabes, te sientes a veces como si simplemente estuviera divagando, pero luego lo trae de vuelta, y él tiene un botón, y dices: «Joder, es por eso que eres quien eres».

Hubo una historia que contó sobre tiburones, mercurio y pescado de atún durante 15 minutos. Pero él está hablando de cómo no deberías comer demasiado tiburón. Y yo estaba como, ‘¿Por qué? ¿Cuándo has comido tiburón? Y él dijo: ‘Sabes, cuando solía pescar, solía atrapar tiburones’. Le dije: ‘Nunca has atrapado a un tiburón. Cuando atrapas tiburones? «Sí, solía atrapar tiburones, pero no deberías comer tiburones». Yo estaba como, ‘¿Qué? ¿Cuándo has comido un tiburón? Y él dijo ‘bueno, ya no lo hago, ya que descubrí que el 80% de orina’ y fue entonces cuando terminó la toma, porque simplemente me eché a reír. Porque eso no fue inútil, pero tampoco fue planeado. Y creo que ese es el genio de Dustin.

¿Cómo fue trabajar con Daniel Roher, que es conocido principalmente por documentales?

Es escandaloso lo inteligente que es Daniel, para un joven de 31 años, es tan brillante, y es muy directo, y sabe lo que le gusta y lo que quiere, realmente nos unimos a eso en esa película. Y ahora es un buen amigo mío, y me ha dicho con franqueza que simplemente no se dio cuenta de cómo sería trabajar con los actores. Y creo que desea haber estado más preparado al principio. Tal vez estaba un poco nervioso por trabajar con actores y dirigirlos, porque su trabajo antes de eso siempre había sido hablar y capturar, mientras que ahora tiene que dirigir, pero creo que lo hizo. Lo hizo muy bien. Y él es un narrador natural. También es un hombre muy curioso, y eso realmente ayuda con el personaje. Es muy colaborativo. Así que fue una alegría, sintiendo que estábamos haciendo esta película juntos.