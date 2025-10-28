¡Leo obtiene energía positiva, Sagitario obtiene sus deseos!

VIVA – El 28 de octubre de 2025 es un día lleno de significado para todos. zodíaco. Con el Sol en Escorpio y la Luna en Capricornio, la energía de hoy combina los elementos agua y tierra, dos elementos que fomentan el equilibrio entre emoción y lógica. Esta combinación hace que el martes sea muy adecuado para la autorreflexión, la introspección y restablecer el rumbo de la vida.

Juntos tarot El colectivo de hoy es El Ermitaño (invertido). Esta carta se relaciona con el elemento tierra y el signo zodiacal Virgo, lo que nos recuerda cultivar la vida espiritual. Esto significa que es un buen momento para dedicar tiempo a reflexionar, meditar, caminar en la naturaleza o canalizar energía hacia actividades creativas. Cualquier cosa que nos ayude a reconectarnos con nuestra fuerza interior se sentirá especialmente significativa hoy.

A continuación se detallan los significados de las cartas del tarot para cada zodíaco el martes 28 de octubre de 2025, según tu tango.

1. Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Kartu: Sota de espadas

Tienes hambre de conocimiento y quieres que te reconozcan tu arduo trabajo. Hoy, déjate ser un “estudiante de la vida”. A veces, el reconocimiento llega cuando le das a otra persona espacio para brillar. Aprenda de las experiencias que le rodean y el éxito llegará por sí solo.

2. Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Kartu: Tres de Bastos

Anhelas la aventura, ya sea un viaje corto o una conversación que genere nuevas ideas. Este día es propicio para explorar cosas que hagan que tu mente se desarrolle. Pero recuerda, planifica todo con antelación para que tu experiencia sea más agradable y significativa.

3. Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Kartu: As de Bastos

Es momento de organizar las cosas importantes de tu vida, incluidos los planes futuros. Una vez que todo esté arreglado, concéntrate en disfrutar la vida. Haz cosas que te hagan feliz. Vivir el presente es la forma más elevada de sabiduría.

4. Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Kartu: Cuatro de Bastos

Este día trae un ambiente romántico y armonioso. Podrás sentirte más cerca de tu pareja o ser querido. Esta carta significa estabilidad emocional y consuelo, prueba de que el amor verdadero no siempre está lleno de drama.

5. Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Carta: La Torre (invertida)