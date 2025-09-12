Lentamiento de crédito Down, Purbaya Pasos a Spring Rp200 T de críticas

Yakarta, Viva – El director ejecutivo de Sigmaphi Indonesia, Muhammad Islam, respondió al plan del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa que trasladó RP200 billones de fondos gubernamentales de Bank Indonesia a bancos estatales (Himbara).

Leer también: 3 cosas que mirarán a la Comisión XI con respecto al ministro planeado de Purbaya Sound Banking RP 200 T



Evalúa política El objetivo incorrecto se debe a la raíz del problema de la distribución crediticia débil bancario no ubicado en liquidezsino más bien con baja demanda (demanda).



Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XI Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

Leer también: El gobierno prepara el estímulo 8+4 para los nuevos graduados de aprendizaje para OJOL



«El problema no es la sequedad de la liquidez en los mercados financieros, sino las perspectivas débiles de las ventas nacionales y el poder adquisitivo de las personas. Por lo tanto, aumentar la liquidez bancaria no fomenta automáticamente el crédito», explicó Muhammad Islam en su declaración, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Se refirió a los datos de OJK a junio de 2025, que muestra que la relación de préstamo bancario a depósito (LDR) está en 86.5 por ciento, por debajo del 88.3 por ciento del mes anterior. Esta cifra indica que los bancos todavía tienen espacio para canalizar el crédito, por lo que el obstáculo principal es la demanda débil.

Leer también: Responsabilidad de capital gubernamental del hotel, restaurante, taza de impuestos sobre la renta de los empleados hasta finales de 2025



El Islam agregó, el valor de RP200 billones que se movió fue en realidad solo alrededor del 4,73 por ciento de los fondos de terceros totales (DPK) Himbara o solo el 2.14 por ciento del DPK de la Banca Nacional.

A partir de junio de 2025, DPK Himbara se registró a RP4,228.32 billones. Con una proporción tan pequeña, se estima que el impacto en el aumento del crédito es insignificante. El Islam evaluó, sin mejorar la raíz del problema, los fondos del gobierno que fueron desviados a Himbara corrían el riesgo de solo estacionados en forma de compra de los valores estatales (SBN), en lugar de fluir hacia el sector real.

También alentó al gobierno a ser más transparente sobre los objetivos de la política. Si realmente tiene como objetivo apoyar el financiamiento APBN, dijo el Islam, es más apropiado utilizar el mecanismo de un equilibrio más presupuestario (SAL) o el financiamiento presupuestario restante (SILPA) a través de la aprobación del DPR, en lugar de pasar a través de la banca que realmente se suma al costo de fondos del gobierno.

«El plan del Ministro de Finanzas de Purbaya tiene como objetivo acelerar la distribución de préstamos bancarios para mover el sector real y fomentar el crecimiento económico nacional», dijo.

El Islam espera que el fondo RP200 billones que se mude de Bank Indonesia a Himbara se convierta en una munición adicional para que los bancos estatales distribuyan préstamos, especialmente a los sectores prioritarios.

Por otro lado, según él, el Ministro de Finanzas Purbaya parecía confiar en la frase «la oferta crea su propia demanda» para alentar los préstamos bancarios.

En la práctica, dijo, muchos obstáculos hacen que la teoría no se ejecute automáticamente. La adición de liquidez aumenta la capacidad del banco para distribuir préstamos, pero no necesariamente crea nuevas solicitudes de crédito.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

«El mundo de los negocios solo aplica crédito si la posibilidad de ventas y ganancias prometedoras, mientras que el poder adquisitivo de las personas débiles hace que el consumo se atasque», concluyó.

Además, según él, la alta percepción del riesgo comercial, los estrictos requisitos bancarios, a los fenómenos posteriores a la crisis también suprimió el interés en los préstamos. De hecho, las condiciones del mercado financiero a menudo hacen que los fondos se conviertan en instrumentos más seguros, como los valores estatales (SBN) en lugar de ingresar al sector real.

«Como resultado, la política para aumentar la oferta de fondos en los bancos no siempre responde al tema central de la demanda de crédito débil», agregó.