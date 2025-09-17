Lenta pero segura, Aletra desarrolla alas en Indonesia

Yakarta, Viva – Últimamente, el mercado automotriz indonesio está cada vez más lleno de la presencia de una marca de vehículos eléctricos de China. Uno de los cuales es Altarquien comenzó a pisar el mercado llevando productos y después de los servicios de ventas.

Como parte de su expansión, Pt Aletra Mobil Nusantara inauguró desear Nuevo en Kemang, South Yakarta. Esta instalación complementa la red que anteriormente había estado presente en Pluit, Puri y Bandung.

El concesionario Aletra Kemang ofrece salas de exposición, áreas de servicio y unidades de prueba Aletra L8 EV. Su presencia está destinada a proporcionar una experiencia integral que va desde compras hasta servicios después de las ventas.

«La presencia del concesionario de Aletra Kemang marca la continuación de la expansión de nuestra red», dijo Andre Jodjana, CEO de PT Aletra Mobil Nusantara.



Taller Alang, South Yakarta.

Además de Yakarta y Bandung, Aletra también preparó el desarrollo de la red fuera de Java. Este plan es uno de los focos de la compañía en la expansión del mercado de vehículos eléctricos.

«Donde lo que necesita el automóvil eléctrico necesita, abrimos el concesionario», dijo Reinhard Jacobus, gerente general de PT Aletra Global Mobilindo (AGM), citado Viva Automotive Miércoles 17 de septiembre de 2025.

Mencionó varias regiones ahora en el proceso de desarrollo. «Fuera de Java en sí es definitivamente Bali. en cursoen proceso. Bali. Entonces también Surabaya. Continuar con Kalimantan. Este terreno también está en curso «, dijo.

Según él, la expansión fuera de Java no solo abre un nuevo acceso al mercado, sino que también fomenta la adopción de vehículos eléctricos más por igual. Esto está en línea con la tendencia de la movilidad sostenible en Indonesia.