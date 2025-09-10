Lena Dunham Memoir ‘Famesick’: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Lena Dunham está volviendo a las estanterías con «Famesick» Una nueva memoria establecida para su lanzamiento el 14 de abril de 2026 a través de Random House. El libro, que ha estado en proceso durante casi siete años, marca el segundo lanzamiento importante de la no ficción del escritor y actor después de 2014 «No es ese tipo de chica» que debutó en la lista de bestseller del New York Times.

El nuevo libro rastrea los años entre 2010 y 2020, cuando la serie de HBO de Dunham «Girls» la lanzó al centro de la conversación de la cultura pop, mientras que ella contenía en privado con enfermedades crónicas y las demandas de visibilidad constante. Descrito por Dunham como una forma de «trabajo de detectives», las memorias se basan en revistas, correos electrónicos y reflexiones para reconstruir cómo la ambición, la fama y la salud chocaron durante una década turbulenta.

El momento del lanzamiento coincide con un tramo ocupado para Dunham, cuya nueva serie «Demasiadas» debutó en Netflix en julio, y actualmente dirige «Good Sex», protagonizada por Natalie Portman.

Mientras que la primera memoria de Dunham «No ese tipo de chica» Debutó como éxito de ventas, la colección de ensayos provocó una reacción inmediata. Los críticos cuestionaron el privilegio y la insularidad de su perspectiva, mientras que los pasajes sobre su infancia, particularmente las experiencias sexuales autodenominadas con su hermana menor, condujeron a una intensa indignación que ha afectado su percepción pública hasta el día de hoy. A pesar de toda su controversia, las memorias consolidaron a Dunham como un pararrayos en las Guerras de Cultura de la década de 2010.

