Lemon Idol Group Ready to Challenge JKT48, lanzó el primer sencillo Happy Go Lucky

Yakarta, Viva – El mundo del ídolo de la patria está creciendo con la apariencia LIMÓNJ-Pop matizó a Idol Group, que acaba de lanzar su primer sencillo titulado Happy Go Lucky. Esta canción viene con arreglos optimistas y vibrantes de Ceria que invitan a los oyentes a relajarse y tener un día sonriente.

«A través de esta canción, queremos que todos se sientan felices y libres. Mientras estemos juntos, podemos pasar el día con una sonrisa», dijo uno de los miembros de Lemon en su declaración, citado el jueves 28 de agosto de 2025. ¡Desplácesemos para obtener más información!

Con una sensación alegre y letra que presentan la unión, Happy Go Lucky confirma un mensaje positivo: que los fanáticos nunca están solos, porque siempre hay limón listo para ser alentador.

Lemon consta de 9 personas y se formó bajo la gerencia de Super Jak Entertainment, una empresa japonesa que tiene experiencia en el grupo de Idol en la tierra de Sakura.

La combinación de los estándares típicos de producción de J-Pop y la adaptación a la cultura indonesia hace que Lemon inmediatamente robó la atención del público. No pocos observadores de música que llamen a este grupo serán un competidor fuerte JKT48 En la etapa de ídolo del país.

Cada miembro de limón lleva un personaje único que está listo para cautivar los corazones de los fanáticos:

– Michiko: líder de grupo, entusiasta azul, pasatiempo de baile, elaboración y bocadillos de matcha.

– Rehanna: amantes de los gatos, cantando y caminando.

– Jacklin: alegre pero genial, pasatiempo de pintar y diseñar cosas únicas.

– Shinta: Como maquillaje, baile, cómics y juegos de terror. Amantes de los fideos de pollo y dulces agrios.

– Andrea: personalidad genial pero divertida, le gusta bailar y cantar.

– Cherlyn: Shth pero alegre, le gusta jugar y ver dramas coreanos.

– Naura: Divertido y genial, fanáticos de papas fritas y morados.

– Queen: pasatiempo de modelaje, admiradores de mariposas, amante de los panqueques.

– Kilen: dulce y dulce, fanáticos de las dulces comidas y películas.

Con la energía joven y el encanto de cada miembro, Lemon está listo para proporcionar un nuevo color para la industria de la música de los ídolos indonesios. El single Happy Go Lucky es su primer paso para abrazar a los fanáticos mientras construye una sólida comunidad de base de fans.

Lemon no es solo un grupo de música, sino que también llega a llevar una misión para difundir la felicidad, la unión y el entusiasmo positivo. Su presencia se destacó inmediatamente como un retador serio para JKT48.

¿Será limón un nuevo fenómeno en el mundo de los ídolos indonesios? El público ciertamente está esperando su próximo avance.