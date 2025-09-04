Lejos de los chismes inclinados, ¿cuál es la razón por la que Meiza se divorcia de Eza Gionino?

VIVA – Las noticias impactantes provienen del hogar Pesinetron Eza gionino Y su esposa, Meiza Aulia Coritha. Después de unos ocho años de fomentar un hogar, se sabía que Meiza presentó una demanda contra Eza Gionio ante el Tribunal Religioso de Cibinong el miércoles 3 de septiembre de 2025 a través de E-Court.

Según la solicitud de búsqueda en nuestra oficina, ya me he registrado en nombre de Meiza contra EZA. Él a través de su abogado se registró en línea, E-Court y fue grabado en EE. UU. El miércoles 3 de septiembre de 2025 «, dijo Humas, el Tribunal Religioso de Cibinong, Dadang citó en el Show de YouTube Rayben, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Basado en los datos de la palabra de Dadang, no solo solicitó el divorcio, Meiza también exigió la custodia de sus hijos.

«Preocupado por presentar un divorcio para que la esposa solicite divorcio y dominio del niño», dijo.

Mientras tanto, relacionado con la razón de la demanda de divorcio presentada por Meiza. Dadang no pudo revelar más, porque había entrado en la regla del panel de jueces.

«Esa es la parte del juicio y no podemos transmitir», dijo.

Por otro lado, los dos se programarán para someterse al primer juicio el 22 de septiembre.

«Según la solicitud en EE. UU., El presidente del Tribunal Religioso de Cibinong ha designado un panel de jueces y ha establecido un día de juicio. El caso se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025», dijo.

Por otro lado, el caso de divorcio presentado por Meiza podría caer Dadang, dijo si los dos no estuvieran presentes cuando el tribunal lo llamó.

«Por lo tanto, esto está relacionado con la ley de procedimiento o el demandante se ha llamado dos veces que el máximo no está presente, lo que significa que el caso es abortado. Esto significa que la persona en cuestión no se toma en serio registrarse, presentar una demanda pero se llama no presente.