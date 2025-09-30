Leighton Meester al interpretar a un influyente de mamá en nadie quiere esto

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.
Leighton Meester Nunca ha sido uno para decir que sí a cada campaña que se le presente. «Lo principal, lo número uno es realmente disfrutar, preocuparse y creer en lo que sea de lo que estoy hablando», le dice Variedad. Ese ethos hizo que su última asociación con Godiva fuera un ajuste natural. Una autodenominada «enorme amante del chocolate» desde la infancia: «Ese fue mi regalo de Navidad debajo del árbol», recuerda-Meester dice que la colaboración se sintió menos como trabajo y más como aprovechar la nostalgia.
Para la campaña, la estrella de «Gossip Girl» está en un atraco como Lady Godiva, pero en lugar de robar una obra maestra, ella lo restaura a su lugar legítimo. A lo largo del video de forma corta dirigida por Adrian Villagomez, atléticamente salta y salta a través de pasillos de arte, vestida con un atuendo de cuero de cabeza a cabeza de «matriz», antes de montar con éxito el retrato en la pared, donde el nuevo de Godiva es nuevo Colección de obras maestras la está esperando.
Disparar la campaña fue una alegría para Meester, quien dice que le gusta asumir más roles físicos. «Se hace cargo de tu mente y tu mente sigue tu cuerpo», dice ella. «Así que creo que me llevó a la sensación de ser audaz y fuerte y tener mucha confianza. Creo que mi mente sigue a mi cuerpo de esa manera cuando se trata de cualquier fisicalidad de un papel. Y eso fue muy atractivo y muy divertido».
Antes de su campaña de Godiva, Variedad habló con Meester sobre lo que la hace confiar, uniéndose a la temporada 2 de «Nadie quiere estoJunto a su esposo Adam Brody y asumiendo más roles físicos:
Debe obtener tantas ofertas para campañas y marcas. ¿Qué te hace decir que sí y saber que es un buen ajuste?
Lo principal, lo número uno es realmente disfrutar, preocuparse y creer en lo que sea de lo que estoy hablando. Por lo tanto, en realidad hace cualquier entrevista o cualquier ‘trabajo’ que tenga que hacer con una marca súper fácil si realmente amo la marca en sí. Y obviamente, no hace falta decir que soy un gran amante del chocolate. Siempre he sido. Incluso cuando era un niño así, mi regalo de Navidad era chocolates debajo del árbol, y eso es lo que espero. Eso es lo que asocio con la infancia o las vacaciones, en realidad. Entonces eso es nostálgico. Por lo tanto, es fácil trabajar con una marca como Godiva porque me gusta su visión, y la campaña ha sido muy divertida. Pero también me encanta la marca en sí.
Gran parte de esta campaña se trata de tener confianza en la feminidad de uno. ¿Qué te hace confiar, ya sea en el set o en una alfombra roja
Bueno, definitivamente disfruto haciendo cualquier prensa o cosas en las que se supone que debo ser yo mismo, como una alfombra roja. Simplemente me siento seguro, sinceramente, si estoy descansado. Eso suena muy aburrido pero descansado y si he comido porque no hay una oportunidad para comer a menudo cuando trabajas. Pero cuando se trata de trabajar en una película o un programa, como un nuevo personaje, hay muchas piezas diferentes del rompecabezas. Diría que con el tiempo cambia, como encontrarme en el personaje. Una vez que haya encontrado mi equilibrio con él, es importante que incluso si es alguien que es tan diferente a mí, yo, en última instancia, al explorar el personaje, me encontraré en ellos y viceversa. Y luego, la última pieza del rompecabezas realmente es verse bien y, por lo tanto, esa puede ser una parte muy divertida del proceso.
Juegas a una mujer de atracos, el video de la campaña, que es un tipo diferente de papel para ti. ¿Qué fue divertido de interpretar a ese personaje?
Es solo que es físico. Se hace cargo de tu mente y tu mente sigue tu cuerpo. Así que creo que me llevó a la sensación de ser audaz y fuerte y tener mucha confianza. Creo que mi mente sigue mi cuerpo de esa manera cuando se trata de cualquier fisicalidad de un papel. Y eso fue muy atractivo y muy divertido.
Estás en la nueva temporada de ‘Nadie quiere esto’. ¿Cómo fue la experiencia en ese set?
Soy un gran admirador del programa, y obviamente las personas en él y las personas detrás de escena. He tenido mucha suerte de acercarme a todos y realmente ver cómo funcionan todos. Y fue un proceso increíblemente divertido con tanta libertad. En ese conjunto, en este contexto, todo vale. Así que me divertí. He visto toda la temporada, no presumir. Se ve incluso mejor que la primera temporada si es posible. Creo que la increíble parte de la escritura en ese programa es que no puedes tener ningún tipo de expectativa de ningún personaje o situación. Al igual que con mi personaje, entré como, ‘¿Cómo puede esto ser divertido y satírico?’ Pero los escritores, con una verdadera delicadeza y matices, voltearon eso. Y creo que obtienes a la humanidad en ella, incluso a través de toda la tontería, y eso es solo un testimonio de su escritura y narración de historias que es muy fuerte y agradable.
Juegas a una influencia de mamá en la nueva temporada. ¿Cómo te preparaste para el papel, y tomaste notas de cualquier influyente real para prepararse?
No necesariamente. Ser madre y toda la información, el juicio y el consejo que te llega, simplemente encarnando eso, y siendo como, yoVoy a ser una persona que hace todo eso. Como madre, esas cosas pueden ser realmente confusas y molestas y, a veces, muy serias. Así que es divertido darle la vuelta a ser algo divertido y ridículo. Realmente fue un personaje divertido de jugar y descomponerse.
También jugarás un papel más físico en la próxima película «Bodyguard» junto a Jared Padalecki. ¿Cómo te estás preparando para ese papel?
No he comenzado. No comenzaré hasta diciembre. Así que estoy en medio de otra película en este momento llamada «Básico». Es completamente diferente a eso. Así que literalmente en este momento tengo que concentrarme en esto. Y en esta película toco, y espero que esté bien que lo diga y lo diga así, pero toco una «perra básica». Es una comedia realmente divertida que está escrita y dirigida por Chelsea Devantez, y es una buena amiga mía y es un elenco y un equipo increíbles. Y es bastante divertido. Simplemente se sintió tan divertido jugar con él. Y, sí, no he comenzado ninguna de las cosas físicas para lo siguiente, me centraré en eso cuando termine con esto.