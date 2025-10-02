LEH Protesta: Investigación sobre la violenta protesta que se concluirá en cuatro semanas







Protestas violentas en Con estalló el mes pasado, causando grandes preocupaciones en toda la región. Con muchas personas perdiendo la vida en medio de la protesta junto con un daño de infraestructura masivo, ahora se espera que la situación en la región de Ladakh sea mejor. En vista de mejorar las condiciones, las autoridades administrativas ordenaron una investigación magistral sobre la violencia del 24 de septiembre en Leh que dejó a cuatro personas muertas y puntuadas heridas; Se completará en cuatro semanas, dijeron las autoridades.

Según el PTI, la investigación fue ordenada por el Comisionado Adjunto de LEH, quien designó al magistrado subvencional Sub Divisional Nubra Mukul Beniwal como Oficial de Investigación.

A principios de septiembre, las fuerzas de seguridad abrieron fuego en Leh Town durante un cierre llamado por el organismo de Apex Leh para avanzar en las conversaciones con el gobierno central sobre su demanda de estadidad para Latakh y salvaguardas bajo el sexto horario de la Constitución.

En medio de la situación preocupante, la policía tuvo que recurrir a disparar para controlar la situación después de los manifestantes, quienes lanzaron una agitación por el estado. La gente de Ladakh durante la protesta se entregó a una violencia generalizada y también atacó la oficina de BJP y varios vehículos.

Durante la protesta, se informó que cuatro personas estaban muertas, y alrededor de 30 personas resultaron heridas.

Beniwal, en un aviso público, dijo que «el comité de investigación está acusado de determinar hechos y circunstancias que condujeron a la situación grave de la ley y el orden, la acción policial y la muerte de cuatro personas», según PTI.

En medio de la violenta protesta en Leh, Jigmet Dorjey de Kharnak, Rinchen Dadul de Hanu, Stanzin Namgail de Igoo y Tsewang Tharchin de Skurbuchan murieron ese día en el disparo por las fuerzas de seguridad.

Beniwal también instó a los miembros del público a visitarlo si poseen alguna información que pueda ayudarlo a desentrañar la secuencia de eventos que llevaron a la violencia.

Además, dijo que esas personas pueden visitarlo del 4 al 18 de octubre durante el horario de oficina en la sala de conferencias de la oficina del Comisionado Adjunto en Leh.

El SDM También se enfatiza: «Por lo tanto, todos los interesados ​​se solicitan a extender su cooperación para garantizar una investigación justa y transparente», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

(Con entradas de PTI)





