LEGO, Funko Pop, Stanley y más

Si Barbie Pink fue el color del verano 2023 y el verde limo el tono de El verano de mocoso de 2024, Entonces solo tiene sentido que Malvado Verde Usher en el otoño de 2024. Un año después, y el color verde oliva oscuro, el color de la piel de Elphaba en el amado musical, una vez más salpica sobre todo, desde pantalones de chándal y esmalte de uñas hasta bolsos de hombros y gafas de sol antes de la segunda entrega de la adaptación.

Ariana Grande y Cynthia Erivo Estrella como Glinda y Elphaba, respectivamente, en el tan esperado «Wicked: For Good», que se lanzará el próximo mes. Y Universal no está perdiendo el tiempo en comercializar la película con tanto fervor como lo hicieron la primera vez.

«Vivimos en un entorno donde el monocultivo no ocurre de la manera en que solía hacerlo», dijo el director de marketing de Universal Michael Moses Variedad durante el ataque de marketing antes de la primera película. «Entonces, tienes que estar en todas partes».

Por supuesto, como cualquier momento de marketing de alta saturación, no vale la pena comprar todos los productos o ropa de marca. A veces, las marcas están de acuerdo con una asociación para asegurarse de que formen parte de la conversación cultural, pero les importa menos el producto tangible que presentan. Además, las marcas saben que hay suficientes cabezas «malvadas» para volar cualquier mercancía de edición limitada de color verde y rosado de los estantes sin importar el producto.

Dicho esto, en realidad hay algunos realmente bien Mercher «malvada» que probablemente resistirá la prueba del tiempo más allá de este fugaz momento de gran éxito. Compre a través de algunos de los mejores productos «malvados: para bien» a continuación. (Los destacados incluyen un horno holandés le limitado le edición, Rem Beauty’s Glinda Perfume Y y este lujo ¿Comparte el calendario de adviento?).

NUEVO Wicked x le Creuset Signature esmaltado de hierro fundido redondo holandés

NUEVO Malvado x Williams Sonoma Spatula

NUEVO Malvado x Stanley Tumbler

NUEVO Wicked X Bombas Ruffle Quarter Sock 4-Pack

NUEVO Rem x Wicked Glinda Bubbly Pink Eau de Parfum

NUEVO Wicked X Voluspa Mini Tin Gift Set

NUEVO Essie x Wicked: para un buen esmalte de uñas

Objetivo exclusivo Katie Kim Feather Knit Throw Maneta

Objetivo exclusivo ‘Wicked: For Good’ Banda sonora en vinilo

Objetivo exclusivo ‘Malvado: el compañero visual oficial’

NUEVO Calendario de adviento de comparación malvada

NUEVO Gafas de sol de ELPHABA Wicked X Diff Eyewear

NUEVO Wicked: para un buen canto muñeca de la moda de Elphaba

NUEVO Cascade ‘Wicked: For Good’ Detergent Pods

NUEVO ORDO Sonic Lite Electrice Doothbrush

Sudadera bordada de Lingua Franca ‘Defy Gravity’

Wicked X Foster Grant Gafas de sol verdes positivamente Foster Grant tiene una línea completa de elegantes sunnies basada en la próxima Universal. película. Además, la marca actualmente ofrece un acuerdo BOGO con el código Grab2.

Bienvenido al set de LEGO de Emerald City LEGO salió con una nueva versión en miniatura de Emerald City antes de la película … naturalmente. Mira más LEGO de la cultura pop aquí.