LEGO, Funko Pop, Stanley y más

Si Barbie Pink fue el color del verano 2023 y el verde limo el tono de El verano de mocoso de 2024, Entonces solo tiene sentido que Malvado Verde Usher en el otoño de 2024. Un año después, y el color verde oliva oscuro, el color de la piel de Elphaba en el amado musical, una vez más salpica sobre todo, desde pantalones de chándal y esmalte de uñas hasta bolsos de hombros y gafas de sol antes de la segunda entrega de la adaptación.
Ariana Grande y Cynthia Erivo Estrella como Glinda y Elphaba, respectivamente, en el tan esperado «Wicked: For Good», que se lanzará el próximo mes. Y Universal no está perdiendo el tiempo en comercializar la película con tanto fervor como lo hicieron la primera vez.
«Vivimos en un entorno donde el monocultivo no ocurre de la manera en que solía hacerlo», dijo el director de marketing de Universal Michael Moses Variedad durante el ataque de marketing antes de la primera película. «Entonces, tienes que estar en todas partes».
Por supuesto, como cualquier momento de marketing de alta saturación, no vale la pena comprar todos los productos o ropa de marca. A veces, las marcas están de acuerdo con una asociación para asegurarse de que formen parte de la conversación cultural, pero les importa menos el producto tangible que presentan. Además, las marcas saben que hay suficientes cabezas «malvadas» para volar cualquier mercancía de edición limitada de color verde y rosado de los estantes sin importar el producto.
Dicho esto, en realidad hay algunos realmente bien Mercher «malvada» que probablemente resistirá la prueba del tiempo más allá de este fugaz momento de gran éxito. Compre a través de algunos de los mejores productos «malvados: para bien» a continuación. (Los destacados incluyen un horno holandés le limitado le edición, Rem Beauty’s Glinda Perfume Y y este lujo ¿Comparte el calendario de adviento?).
NUEVO
Gafas de sol de ELPHABA Wicked X Diff Eyewear
Bienvenido al set de LEGO de Emerald City
LEGO salió con una nueva versión en miniatura de Emerald City antes de la película … naturalmente. Mira más LEGO de la cultura pop aquí.
Monopolio malvado
El monopolio se conmueve en este tablero de Oz de edición especial. Las fichas de oro incluyen el sombrero de Elphaba y la corona de Glinda, mientras que las casas de munchkin y los castillos esmeraldas reemplazan casas y hoteles. Mira más Los juegos de mesa inspirados en programas y películas aquí.