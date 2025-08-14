VIVA – número Mees Hilgers De vuelta en el centro de atención. Defensor principal Equipo nacional Según los informes, Indonesia, que ahora juega para el FC Twente en Eredivisie, está en el radar Palacio de cristal.

Aunque su estatus como jugador del 118º lugar FIFA había provocado preocupaciones, las oportunidades de Hilgers para mentas en Liga Premier Resultó estar abierto.

Los rumores de interés de Palace fueron revelados por los medios holandeses como los fanáticos de Twente Insite y Twente, a pesar de que Twente aún no había recibido un enfoque oficial. El periodista senior holandés, Tijmen Van Wissing, tampoco pudo confirmar la verdad.

GBE, la clave para calificar para la liga inglesa

Muchas personas piensan que los jugadores extranjeros solo pueden jugar en el Reino Unido si provienen del país que ocupa el puesto de 100 FIFA. De hecho, el proceso está regulado por el respaldo del cuerpo de gobierno (GBE) administrado por la FA, y la clasificación de la FIFA es solo uno de los factores.

Según el bufete de abogados de inmigración de la ley de latitudes, los jugadores de países fuera de los 50 Top 50 FIFA aún pueden obtener permiso si cumplen con otros criterios, a partir de minutos de jugar en la liga superior, posición del club en la liga nacional, para experimentar en la competencia europea.

Hilgers han cumplido las condiciones

Al referirse a la calculadora GBE de Analytics FC, Hilgers aprobó los criterios. Jugó en la casta más alta de Eredivisie, defendió el FC Twente que terminó sexto la temporada pasada, experimentó en la Europa League y se convirtió en un titular regular. Todos los puntos se suman al valor GBE.

Es decir, el estado de la ciudadanía indonesia y el ranking FIFA 118 no es una gran barrera. Hilgers llenó la ruta legal para obtener un permiso de trabajo en el Reino Unido.

No es el primer caso

La Premier League anterior también fue coloreada por jugadores de países con bajo rango. Gunnar Nielsen (Islas Feroe, Ranking 125) había defendido el Manchester City en la temporada 2009-2010. Vurnon Anita (Curazao, clasificación 183 en ese momento) también pastore con éxito en Newcastle United 2013-2014.

Con una edad de 23 años, experiencia a nivel europeo y calidad consistente, Mees Hilgers tiene un capital fuerte a seguir en sus pasos. Si Crystal Palace realmente se mueve, la oportunidad de aparecer en la Premier League puede hacerse realidad, no solo los rumores de la transferencia.