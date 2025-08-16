¡Legítimo! Komjen Dedi Praseteto fue designado como subdirector de la policía

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional General Listyo sigit prabowo Komjen oficialmente inaugurado Dedi praseteto como subdirector de la Policía Nacional de la República de Indonesia (Wakapolri). La procesión de inauguración tuvo lugar en la sala principal de reuniones de la sede PolriSouth Yakarta, el sábado 18 de agosto a las 10:30 WIB, y asistieron todos los principales funcionarios de la sede de la Policía Nacional.

La inauguración de Komjen Dedi Praseteto como subdirector de policía ha sido contenido en el Jefe de Policía Número de telegrama: ST/1764/VIII/Kep./2025 con fecha del 5 de agosto de 2025, firmado por el asistente de los recursos humanos de la policía nacional, Inspector General Anwar. Al mismo tiempo, Komjen Dedi también entregó oficialmente el cargo de inspector de supervisión general (Irwasum) de la Policía Nacional al Jefe de la Policía Nacional.



Komjen Dedi Praseteto fue designado como subdirector de la policía

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía, el inspector general Sandi Nugroho, enfatizó que, además de someterse a una inauguración, Komjen Dedi expresó plena preparación para apoyar al jefe de la policía nacional en la realización de las tareas de las instituciones policiales.

«Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de los Wakapolri, el Sr. Komjen Dedi Praseteto, quien anteriormente era el Irwasum de la Policía Nacional. Y en este día al mismo tiempo la sumisión del puesto de Irwasum Polri al jefe de la Policía Nacional», explicó Sandi.

Agregó que Komjen Dedi se comprometió a apoyar completamente la política del jefe de policía nacional, especialmente en el seguimiento de la dirección del Presidente de la República de Indonesia a través del programa ASTA CITA para que pueda realizarse de inmediato para la comunidad.

«Expresó su habilidad para completamente Apoyando al Jefe de la Policía Nacional para llevar a cabo sus deberes, especialmente en el seguimiento del Presidente en el Programa ASTA CITA para ser realizado de inmediato en la comunidad tanto como sea posible «, dijo.

https://www.youtube.com/watch?v=ojo7rkuu8pu