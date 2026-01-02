Legisladores estadounidenses instan a un juicio justo para Umar Khalid en carta al embajador indio







Un grupo de legisladores estadounidenses ha escrito una carta al embajador de la India en la Estados Unidos Vinay Kwatra, instando a que se celebre un juicio justo y oportuno para el activista Umar Khalid «de conformidad con el derecho internacional».

Los representantes estadounidenses Jim McGovern y Jamie Raskin se encuentran entre los ocho legisladores que han expresado su preocupación por la «detención preventiva prolongada de personas acusadas en relación con la violencia de febrero de 2020 en Delhi», incluido Khalid.

Khalid y algunos otros han sido procesados ​​bajo la estricta ley antiterrorista Ley (Prevención) de Actividades Ilícitas de 1967 (UAPA) y las disposiciones del Código Penal de la India (IPC) por supuestamente ser los «cerebros» de los disturbios de Delhi, que dejaron 53 muertos y más de 700 heridos.

«Estados Unidos y la India comparten una asociación estratégica de larga data que históricamente se ha arraigado en valores democráticos, gobernanza constitucional y fuertes lazos entre pueblos», decía la carta, y agregaba que, como las democracias más grandes del mundo, ambas naciones tienen interés en proteger y defender la libertad, el estado de derecho, los derechos humanos y el pluralismo.

«Es con este espíritu» que los legisladores dijeron que están expresando sus preocupaciones sobre la situación de Khalid. detención.

Los legisladores afirmaron que organizaciones de derechos humanos, expertos legales y medios de comunicación globales han planteado dudas sobre la imparcialidad de la investigación y el proceso legal relacionado con la detención de Khalid.

«Ha estado detenido sin derecho a fianza durante cinco años por cargos formulados en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, que, según han advertido expertos independientes en derechos humanos, puede contravenir las normas internacionales de igualdad ante la ley, debido proceso y proporcionalidad».

Los representantes estadounidenses añadieron además que entienden que estos asuntos están actualmente bajo consideración ante la Corte Suprema de la India y acogieron con agrado la noticia de que Khalid recibió una libertad bajo fianza temporal para asistir a la boda de su hermana.

Instaron a que a Khalid se le concediera la libertad bajo fianza y se le dejara en libertad mientras dure el procedimiento judicial.

«Con respeto por la India democrático instituciones y su papel como socio clave de Estados Unidos, solicitamos que su Gobierno comparta las medidas que se están tomando para garantizar que los procedimientos judiciales contra Khalid y los demás acusados ​​que permanecen detenidos se ajusten a los estándares internacionales», dijeron los legisladores.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también escribió una nota para Khalid, recordando sus palabras sobre la «amargura» y la importancia de no dejar que «consuma uno mismo».

La nota fue publicada en X por el socio de Khalid, Banojyotsna Lahiri.

«Querido Umar, a menudo pienso en tus palabras sobre la amargura y en la importancia de no dejarla consumir uno mismo. Fue un placer conocer a tus padres. Todos pensamos en vosotros», decía la nota manuscrita y firmada por Mamdani.

