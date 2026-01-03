Legislador propone revocar asistencia social a familias cuyos miembros estén involucrados en riñas

Jacarta – El secretario de la Comisión E del DPRD DKI Yakarta, Justin Adrian Untayana, pidió al gobierno provincial de DKI Yakarta que evalúe e incluso revoque la asistencia social para las familias cuyos miembros sean perpetradores. pelearse.

Se espera que esta política reduzca las peleas en Yakarta. «Esta pelea es un comportamiento contagioso. Por lo tanto, cada familia debe desempeñar un papel activo para garantizar que sus miembros no se conviertan en perpetradores de peleas», dijo Justin en Yakarta el sábado.

Dijo que el comienzo de 2026 se abrió con una ola de peleas que se produjeron en varios puntos de Yakarta durante los dos últimos días.

Se produjeron peleas en Manggarai, Klender y Ciracas. Este incidente fue el resultado de la indiferencia de la familia en educar a sus hijos o familiares para que no participaran en actividades negativas.

Por esta razón, Justin propuso que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) a través del Servicio Social (Dinsos) evalúe o, si es posible, retire la asistencia social (asistencia social) a familias cuyos miembros sean autores de riñas.

«El Gobierno Provincial de DKI debe mostrar firmeza. Este problema ha ocurrido repetidamente y está empeorando sin una serie de soluciones concretas que puedan resolverlo por completo», dijo.

Añadió que hasta ahora muchas familias ignoran el comportamiento de sus miembros porque no hay consecuencias para los autores de las peleas.

De hecho, miles de veces, los perpetradores que han sido arrestados sólo han sido devueltos a sus padres con un abrazo ceremonial y lágrimas.

Esta asistencia social es el sudor del pueblo de Yakarta. «No se debe dar a aquellos que no participan en ser buenos ciudadanos de Yakarta», dijo.

Anteriormente, la policía utilizó gases lacrimógenos para disolver una pelea que involucró a residentes de Gang Tuyul RW 04 y residentes de RW 012 en el túnel Manggarai, Jalan Dr Soepomo, Manggarai, Tebet, sur de Yakarta, el viernes 2 de enero alrededor de las 15:00 WIB.

«Sí, usen gas lacrimógeno para dispersarlo rápidamente», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía del sur de Yakarta, AKBP Murodih.

Murodih dijo que el propósito del uso no es sólo dispersar las peleas, sino también crear una situación propicia para que no moleste a los usuarios de la vía. «Para que se disperse rápidamente y no moleste a los usuarios de la vía», dijo. (Hormiga)