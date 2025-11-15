Legislador estadounidense propone proyecto de ley para eliminar programa de visas H-1B







Un legislador estadounidense presentará un proyecto de ley para “eliminar completamente” la Visa H-1B programa y eliminar el camino hacia la ciudadanía que ofrece, “obligando” a las personas a “regresar a casa” cuando expire su visa.

«Mis queridos conciudadanos estadounidenses, estoy presentando un proyecto de ley para eliminar completamente el programa de visas H-1B, que ha estado plagado de fraude y abuso y ha estado desplazando a trabajadores estadounidenses durante décadas», dijo la congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene, en un vídeo publicado en X el jueves.

Dijo que sólo habrá una exención en su proyecto de ley, que permitirá un límite de 10.000 visas por año para visas emitidas a profesionales médicos como médicos y enfermeras que brindan atención que salva vidas a los estadounidenses.

Greene, sin embargo, señaló que incluso este límite de 10.000 por año se “eliminará gradualmente” en 10 años para “darnos tiempo para construir nuestra propia cartera de doctores y médicos estadounidenses”.

Greene añadió que su proyecto de ley también “quitará el camino hacia la ciudadanía, obligando a titulares de visas regresar a casa cuando su visa expire”. Dijo además que la intención de su proyecto de ley es restaurar la “intención original” de la visa H-1B, que era que fuera temporal.

