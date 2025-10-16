Legislador del PKB sugiere que los funcionarios de Trans7 permanezcan en un internado islámico durante 40 días

Jacarta – Miembro de la Comisión VIII RPD RI Maman Imanulhaq propuso que el director o latón superior Trans7 quédate en la cabaña internado durante 40 días.

Lea también: La RPD celebra audiencia en el programa viral de Kiai con ex alumnos de Ponpes Lirboyo a Trans7



Esto se transmitió cuando la RPD celebró una audiencia con el director principal de Trans7, Atiek Nur Wahyuni, el Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi) y la Asociación de Antiguos Alumnos del Internado Islámico de Lirboyo (Ponpes).

Al principio, mamá dijo que las opiniones de personas que nunca habían asistido a un internado todavía veían los internados en el siglo XVIII. De hecho, dijo, la condición actual de los internados islámicos está abierta a la democracia.

Lea también: La RPD valora la sinergia entre los gobiernos central y regional como clave para absorber la Presupuestación Presupuestaria de 2026



«Y nadie defiende, lucha por los valores constitucionales, educa la vida de la nación, excepto los internados islámicos», dijo Maman durante una reunión en el edificio de la Cámara de Representantes, en el centro de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Político del Partido Despertar Nacional (PKB) sugirió entonces que los directores o funcionarios de Trans7 experimentaran de primera mano la vida en el internado islámico.

Lea también: Trans7 golpeada por una tormenta legal, denunciada ante la policía de Metro Jaya por presunta violación de la ley ITE y blasfemia



«A veces los directores o líderes de las élites Trans7 permanecen en internados islámicos durante 40 días», dijo Maman.



La RPD celebró una audiencia con los ex alumnos del internado islámico Komdigi, Trans7 y Lirboyo Foto : tvOnenews.com/Syifa Aulia

Maman dijo que todavía hay muchos kiai que pagan la educación de los estudiantes que no pueden pagarla. Además, hay estudiantes que se ofrecen como voluntarios para ayudar al kiai como forma de agradecimiento.

«Hay estudiantes que no pagan y lo paga su kiai. Hay estudiantes que quieren trabajar para el kiai simplemente porque les da vergüenza no pagar», dijo.

«Había un Ustadz a quien le pregunté cuánto nos pagan. Me dijo: ‘No nos pregunten cuánto nos pagan, porque creemos que las bendiciones son más importantes que el salario'», continuó Maman.

Además, también pidió a Komdigi que sea más activo en el seguimiento de las retransmisiones televisivas. Maman instó a Komdigi a detener las transmisiones o programas de televisión que se consideraran insultantes para los internados islámicos o los kiai.

«Así que por favor, señora Directora General, nuestra alfabetización sobre los internados islámicos debe abrirse, así que pido disculpas una vez más, la sentencia es detener todos los programas similares. Porque de repente no deberíamos simplemente reaccionar cuando ocurre este caso», dijo.

tvOnenews.com/Syifa Aulia