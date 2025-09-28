Legend de UFC Senderismo Silva Ko’d en Wild Post-Fight Brawl

Después de pesar 44 libras más pesadas que su oponente, Acelino Frietas, para un partido de boxeo esta noche, UFC La leyenda Wanderlei Silva fue noqueada en una pelea posterior a la pelea.

Después de atacar a su oponente a lo largo de las cuerdas, Silva fue dq’d.

Momentos después, estalló una pelea masiva entre la esquina de Frietas y la esquina de Silva.

Durante el caos que siguió, Silva se sintió fría horriblemente.

El veredicto MMA compartió un ángulo del ring del golpe de eliminación, informando que Wanderlei fue dq’d por golpear repetidamente a su oponente.

Wanderlei Silva fue noqueado después de que estalló una pelea después de su partido de boxeo 😬 Wanderlei fue DQ’d en la cuarta ronda por faltas repetidas, lo que causó la pelea.#UFC

pic.twitter.com/emcpbyurff – Veredicto (@verdictmma) 28 de septiembre de 2025

La comunidad de MMA se apresuró rápidamente a lo que sucedió:

“Durante la demanda antimonopolio de UFC, Wanderlei Silva Presenté una carta que decía «Me temo que durante mi carrera he sufrido una lesión cerebral traumática (TBI) y estoy notando síntomas comunes con TBI y CTE» es absolutamente despreciable si alguien lo reserva para otra pelea después «. – Damon Martin escribió

«Qué vergonzoso ver a Wanderlei Silva haciendo esta mierda en su antiguo culo duermió fría en una pelea posterior a la pelea por un esmoquin aleatorio con guardia de seguridad 2 pérdidas en una noche». – Mmaguru escribió

«Probar lo que varios otros nombres en MMA siempre han dicho que Wanderley Silva era un cobarde, un tonto y un mal personaje. Se estaba golpeando, jugó sucio, se descalificó, incitó a una pelea generalizada, y recibió un nocaut humillante de un tipo aleatorio». – Uno escribió

Wanderlei Silva pesaba en más de 40 libras más pesado que el oponente para el boxeo

Antes del partido de boxeo del sábado, Wandy pesaba 44 libras más pesado que su oponente, quien entró en breve aviso después de que el oponente original de Silva, su compañero leyenda de UFC, Vitor Belfort, se vio obligado a salir de la pelea.

Frites, que es un boxeador consumado que reunió un récord de 41-2 a lo largo de su carrera, ganando títulos de la AMB y la OMB a lo largo de su carrera, pesó solo 162.7 libras, mientras que Silva llegó a 206.7 libras.

Antes del pesaje, Sherdog citó a Frietes diciendo:

«Wanderlei es un tipo que respeto mucho fuera del ring, pero dentro del ring, no respeto a nadie. Si fuera en MMA, no duraría en absoluto, eso es seguro. Pero solo porque es un boxeo, él es el que no durará. Después de la pelea, su nombre se cambiará de ‘Mad Dog’ a ‘Dead Dog».

Antes de la pelea del sábado, Frites había ganado cinco combates de exhibición consecutivos, con tres de esas victorias por detención de primera ronda.

Los combatientes de MMA reaccionan a Wanderlei Silva Ko

Además de la lucha contra los fanáticos que reaccionan a Wanderlei Silva siendo noqueado, muchos luchadores recurrieron a las redes sociales para compartir sus reacciones.

Formularios UFC Know Derek Brunson escribió: «Acabo de ver que el video de Wanderlei Silva fue noqueado en una pelea posterior a la pelea, ¡de qué se trataba eso!»

Terrance McKinney simplemente era incredulidad: «de ninguna manera».

MMAFighting también compartió algunas reacciones de los combatientes en Instagram.

Entre ellos estaba notablemente Chael Sonnen, quien estuvo involucrado en una pelea con Silva en el set del último luchador Brasil.

Antes de la pelea del sábado, Silva no había competido desde 2018 cuando fue noqueado por Quinton «Rampage» Jackson en la segunda ronda de su pelea Bellator 206.