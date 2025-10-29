Legalizada, la RPD pide al gobierno que emita de inmediato una guía independiente de la Umrah

Jacarta – Comisario VIII RPD RI alienta al gobierno a elaborar regulaciones y directrices relacionadas con Umrah independiente.

El miembro de la Comisión VIII de la Cámara de Representantes, Ashari, dijo que la publicación de esta guía debe llevarse a cabo para garantizar que las congregaciones se sientan cómodas al implementarla. culto después de la legalización de la Umrah independiente.

«El gobierno debe emitir inmediatamente directrices para que la implementación de la Umrah independiente siga cumpliendo con los requisitos legales y garantice que las congregaciones adoran de manera saludable, cómoda y segura», dijo, citado el miércoles 29 de octubre de 2025.

Ashari dijo que el gobierno también debe asegurarse de que sus políticas sean compatibles con Arabia Saudita. Una de ellas son las disposiciones que rigen las reservas de hoteles a través de la aplicación Nusuk.

«Una guía clara realmente ayudará a los peregrinos que quieran realizar la Umrah de forma independiente. No permitan que la Umrah sea inválida según la Sharia y cause daño a la congregación sólo por errores técnicos, como tomar el miqat, procedimientos de adoración o provisiones en el equipaje», dijo.

Por otro lado, pidió a la gente que se prepare bien antes de realizar el viaje de la Umrah de forma independiente.

«Esperamos que la gente sea prudente al estudiar los procedimientos para realizar la Umrah y todas sus disposiciones. No dejen que se descuiden los aspectos legales de la peregrinación sólo porque quieran realizarla de forma independiente», dijo.

Anteriormente, el Gobierno, junto con la RPD, finalmente legalizó oficialmente la implementación de la peregrinación Umrah de forma independiente a través de la Ley Número 14 de 2025 relativa a la Tercera Enmienda a la Ley Número 8 de 2019 relativa a la Implementación de la Peregrinación Hajj y Umrah (PIHU).

Esta política es un gran avance porque anteriormente, la Umrah sólo podía realizarse a través de los Organizadores de Viajes de la Umrah (PPIU) o el gobierno.

Ahora la gente tiene una nueva opción: realizar la Umrah de forma independiente sin pasar por una agencia de viajes.

El artículo 86, apartado 1, de la Ley PIHU establece que la peregrinación Umrah se puede realizar:

a) a través de PPIU,

b) independientemente, o

c) a través del Ministro.

Este reglamento marca un nuevo capítulo en la organización de la peregrinación Umrah en Indonesia, que es más flexible, transparente y proporciona espacio para que los peregrinos organicen su propio viaje.

Aunque está legalizado, no todo el mundo puede realizar inmediatamente la Umrah de forma independiente.

El gobierno ha fijado cinco condiciones principales que deben cumplirse para que los viajes se ajusten a las normas y garanticen la seguridad.

Con base en el artículo 87A de la Ley PIHU, son las siguientes condiciones:

1. musulmán

2. Tener un pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de salida.

3. Tener un billete de avión de ida y vuelta con fechas claras de salida y regreso.

4. Contar con certificado sanitario emitido por un médico.

5. Tener una visa Umrah y comprobante de compra de un paquete de servicios de un proveedor oficial registrado en el Sistema de Información del Ministerio. (Hormiga)

