Legacy y su versión de ‘Tom’s Diner’

Como periodista musical de cierta edad, la gente a menudo pregunta sobre mi entrevista favorita de todos los tiempos. Y no hay duda de qué es: el de tres décadas Toque espinal Entrevista que sigue a continuación.

Vamos a suponer que cualquiera que haga clic en este artículo sabe que «This Is Spinal Tap» es la mejor película de rock ‘n’ roll de todos los tiempos, que su tan esperada secuela «The End Continues» se lanzó el viernes, y, en una declaración reveladora de la influencia del grupo, presenta apariciones de Paul McCartney, Elton John (que incluso actúa «Stonehenge» con el grupo), Gartth Brooks, Metallica, Metallica, y más. (Hacer clic aquí para leer nuestro Entrevista nueva con el grupoPublicado el viernes).

Pero cuando trabajaba en una publicación de música ahora desaparecida llamada CMJ, tenía una solicitud de larga data con el gerente de la vida real de Spinal Tap en ese momento (no Ian Faith, sino la encantadora Harriet Sternberg) para entrevistar a la banda. Un día, en enero de 1991, ella y los tres miembros principales de banda, David St. Hubbins (Michael McKean), Nigel Tufnel (Christopher Guest) y Derek Smalls (Harry Shearer) se habían reunido para reunirse sobre el reciente lanzamiento del álbum de la banda sonora de la película en CD, de los cuales los miembros de la banda aparentemente no habían sido informados.

Fiel a su palabra, al final de esa reunión, Sternberg llamó a CMJ, la recepcionista dijo: «Jem, son David y Nigel y alguien u otro en la línea 7», y sin previo aviso, de repente estaba al teléfono con los miembros de Spinal Tap (con carácter y acentos completos) dando lo que fue su primera entrevista en cinco años.

Siga leyendo como los miembros de la banda, dos de los cuales se burlaron del primer nombre de su entrevistador, discuten su legado, sus perspectivas de reunión, sus carreras en solitario, el trabajo de Smalls con las bandas de metal cristiano, el período de Tufnel en el ejército suizo, su versión inédita de la «Tom Diner» de Suzanne Vega, un clásico de Capella «Tom’s Diner», y más.

Entonces, ¿qué ha estado haciendo la banda durante los últimos años?

David St. Hubbins: Bueno, todos hemos ido por caminos separados, ya sabes. Últimamente me he convertido en un verdadero esposo de la casa, he estado viviendo muy felizmente en el valle de San Gabriel. Jeanina [his girlfriend in the film] Y finalmente me casé legalmente

¡Felicidades!

San Hubbins: ¡Muchas gracias! Y he estado manejando y produciendo algunas demostraciones para los grupos locales de hard rock, ya sabes, niños pequeños. Es sorprendente: siguen llegando, no puedes detenerlos, ¡son como malditas termitas o algo así! Ha sido muy gratificante saber que están familiarizados con nuestra historia, lo que queremos decir y todo eso. Y los otros dos han estado haciendo varias cosas mientras tanto, es solo cuando amenazamos con convertirnos en un rumor completo de que decidimos hacer algo. Pensamos que era entre la oscuridad completa y en realidad hacer algo con nuestras vidas, ¡un poco de sacudida, en otras palabras!

¿Ves la influencia de Tap en las bandas de hoy?

San Hubbins: Bueno, creo que la historia del grifo espinal, en lugar de ser una influencia, debería servir para ser una historia de advertencia. Creo que en ese sentido tiene valor. Los niños de hoy nos miran y dicen: «¡Oh, Dios! ¡Intentaremos evitar eso!» Es agradable, muy agradable, muy grave.

¿Los tres tienen planes de volver a estar juntos?

San Hubbins: Estamos discutiendo varias empresas, ya sabes, pero, por supuesto, estamos terriblemente ocupados con proyectos en solitario, um, sí, por lo que solo tendrá que resolverse. Pero es genial, nos reunimos y comenzamos a armonizar. Hicimos una versión maravillosa de esa canción de «Tom’s Diner» el otro día, solo cantando al unísono. Ya sabes, [hums “Da-da daah-da” melody of Suzanne Vega song] – ¡Sonaba realmente genial! Estaba en el teléfono, no estábamos, como, en persona. Pero tenía una buena cantidad de lo que nos recordó, y nos recordó a lo que obtuvimos en el negocio de la música: enormes discos de éxito. Que todavía tenemos que tener! Así que ya veremos lo que digo. Tengo que correr, te daré a Derek Smalls, nuestro bajista.

Derek Smalls: ¿Jem es tu nombre real, o lo cambiaste de Jim?

¡Es mi nombre real, lo juro!

Pequeño: [Snorts disbelievingly] En realidad. Bueno, Derek es mi verdadero nombre, así que hay. ‘Ang en … [to St. Hubbins] ¡Nos vemos, David! Creo que es la primera vez que hemos estado en la misma habitación en unos cinco años. Nos acabamos de conocer sobre esto, uh, DC o lo que sea.

¿Te refieres a CD?

Pequeño: ¿Qué es? ¿CD? La electricidad es diferente en este país, no puedo resolverlo. ¡El voltaje es diferente!

¿Lo has escuchado?

Pequeño: ¡No! Quiero decir que lo escuché la primera vez, pero todo es digital en estos días. Estoy seguro de que suena mejor que nunca, ¡lo cual no es muy bueno! Recuerdo cómo sonaba en ese momento, y no representa cómo sonamos ahora si estuviéramos tocando ahora, lo cual no lo estamos. Entonces, cómo sonamos ahora estaría muy tranquilo.

Bueno, ha sido terriblemente tranquilo. ¿Cuáles son tus sentimientos sobre una reunión?

Pequeño: Bueno, quiero decir, David, ya sabes, para ser sincero, no ha tenido un momento fácil. He sido bendecido, en cierto modo, de estar más directamente involucrado con el negocio de la música a lo largo de los años porque he trabajado con, no sé si cubres esta área del negocio, una banda de rock cristiano muy importante llamada Lambsblood. Y hemos hecho algunas cosas realmente interesantes.

No sé si sabes sobre todo el asunto de «Christian Headbanger Ball» que sucede, es realmente bastante emocionante. Hay una serie de ellos en la costa oeste de América del Norte, y en todo Canadá, donde son muy receptivos a la roca pesada cristiana, ¡así que deberían ser! Entonces, para mí, es un poco menos como un … ¿cómo les llamas? Vida [preservers]? ¿Esas cosas que arrojas del bote?

Pero como digo, es la primera vez que los tres hemos estado juntos en una habitación en cinco años, y nunca se sabe lo que podría pasar. No quieres decir «nunca» … o «para siempre» o «siempre». Hay muchas palabras que no quieres decir, de verdad. No quieres decir «Ninny» …

¿Se ha tomado su propio material en una inclinación cristiana?

Pequeño: Bueno, básicamente me uní al grupo porque su bajista original Backslid [in a moral sense]Pero desde entonces he probado mi mano en algunas cosas, básicamente tomé algunas de las cosas viejas que solía escribir sobre el diablo y cambiando un par de palabras.

Entonces podemos esperar cosas como «Navidad sin –

Pequeño: «Navidad sin demonio»? [Laughs] No, quiero decir, no cosas que realmente han salido bajo el grifo espinal, uh, roo … roob …

¿Rúbrica?

Pequeño: Rúbrica, sí. O cualquier ladrillo, para el caso. Pero Lambsblood perdió su contrato récord. El negocio de discos de gospel hard rock es aún más feroz que el real, resulta, por extraño que parezca. Ese es un secreto muy oculto de esa parte del negocio. Parece todo dulzura, luz y buena, bendiciones y cosas, pero se vuelve muy malvado.

Bueno, espero que Lambsblood obtenga otro trato.

Pequeño: Bueno, ya sabes, yo también. Son buenos muchachos, sus corazones están en el lugar correcto … [quietly] No son los mejores jugadores del mundo.

¿Eso causó algún problema?

Pequeño: Tampoco soy el mejor jugador del mundo, ¡así que encajo bien!

Si Tap se reforma, creo que la leyenda crecería más que nunca.

Pequeño: Bueno, es curioso que debas decir que, aunque no me estoy riendo, porque como hemos escuchado sobre el DC, eh, CD, comienza a parecer que el éxito que nos elude a lo largo de los años podría estar colgando justo dentro, o cerca, nuestra comprensión nuevamente, y la pregunta es, si lo entendemos esta vez. ¿Vale la pena hacer un intento más? Ves a todas estas otras bandas antiguas y se levantan y se saltan con sus vientres, y te preguntas, ¿te ves como prats si haces eso, y si es así, ¿se te pueden pagar un buen dinero para parecer prats?

Um … lo siento, ¡no puedo pensar en una pregunta!

Pequeño: ¿Quieres que solo responda una pregunta como si la hubiera hecho y puedas pensar en una pregunta más tarde?

¡Sí!

Pequeño: Bien: Ha pasado mucho tiempo, pero tengo la confianza de que funcionará para lo mejor. Y luego puedes hacer cualquier pregunta que te guste.

David llamó a la historia de la banda una «historia de advertencia»: ¿crees que la leyenda de Spinal Tap defiende más que eso?

Pequeño: Bueno, se pone de pie para, eh, grandes gobiernos de escrutinio, no hay duda sobre eso. Creo que hay giros correctos que hemos hecho y giros incorrectos, y si en algún momento pudiéramos haber dicho uno del otro, podríamos haber estado en mejor forma de lo que estamos ahora.

Pero ya sabes, esto es lo que pienso: todos estamos vivos, ¿verdad?

¿Qué pasa?

Quiero decir, no cuentando con los bateristas. Eso cuenta para algo, ya sabes, ¡podríamos vender muchos más discos y haber estado muertos! ¿Pero quién puede decir que esto es peor? ¿Quién va a decir?

¿Qué?

Pequeño: ¿Quién va a decir?

¿Quién puede decir qué?

Pequeño: ¿Quién puede decir que es peor?

Oh. Eso es cierto.

Pequeño: No estoy diciendo. Solo digo: «¿Quién va a decir?» Pero déjame darte a Nigel, ‘porque él realmente quiere hablar.

Nigel Tufnel: ¿Halloo?

Hola, Nigel? Este es Jem, me siento honrado de hablar contigo.

Tufnel: ¿Tu nombre es wot? Tienes un programa de dibujos animados, ¿verdad? [“Jem and the Holograms”]

No, ese es un jem diferente. Estaba interesado en saber sobre el estado de la banda ahora que su álbum ha sido reeditado en CD.

Tufnel: Sí, esa es una nueva noticia para nosotros, el shock se está desgastando. No lo he visto, no lo he escuchado. Debería ser bastante interesante. Supongo que tendré que conseguir uno de esos nuevos jugadores en los que los colocan. Porque no funciona en una máquina normal, descubrí. Solo escuchas un ruido de rascado.

¿Intentaste jugarlo?

Tufnel: Bueno, no el que hemos hecho, por supuesto, porque todavía no lo he visto. Pero alguien me dio un CD de Harry Belafonte, y solo pensé, bueno, es brillante y pequeño, pero no lo sostes en contra, ¿sabes? Así que lo puse en la vieja máquina de discos y … nada. Extraño.

Entonces, realmente, Wot significa que está desembolsando alrededor de 300 libras para obtener una máquina para que pueda jugar y escuchar cómo suena. Así que es una especie de buenas y malas noticias.

¿Qué has estado haciendo durante los últimos años?

Tufnel: [Dreamily] Bueno, sí, ha sido un período bastante idílico para mí. Fui reclutado por el ejército suizo por un momento. Fue totalmente un accidente, en realidad, estaba haciendo un día caminando en los Alpes. Y antes de darme cuenta, estaba con ellos, y todo lo que realmente tengo que demostrarlo es uno de ellos los cuchillos del ejército suizo que te dan cuando entras. Todo fue un papeleo buncha; Era como un error tipográfico, de verdad.

Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en el ejército suizo?

Tufnel: Oh, eso realmente solo duró unos tres meses. Y desde entonces he estado haciendo una serie de retiros. He estado haciendo experimentos con vibraciones sonoras y varias cosas para aumentar el volumen de mi nuevo amplificador, que Marshall lanzó. Ahora sube a 20, es nuevo. Y estoy tratando de trabajar en algo que incluso irá más: 21 o incluso 22, tal vez. Pero un paso a la vez, como siempre solía decir mi querido papá.

¿Sigues escribiendo?

Tufnel: Ooooh, sí! ¡Cuando eres un compositor, no puedes simplemente poner un calcetín en tu boca y detenerlo! Aún me despertaré sudando en medio de la noche, y anotaré algunas palabras y un par de acordes. Simplemente sigue siguiendo y sigue.

Si los tres volvieran a estar juntos, ¿en qué dirección crees que tomaría la música?

Tufnel: Bueno, humanista, primero. Y luego, después de eso, fuerte. Realmente, esas son las principales cosas. ¿Sabes esa famosa cita: «No canta el sonido de otro baterista»? Bueno, no lo hacemos. Es difícil saber a dónde iríamos, en realidad, excepto que sería adelante, juntos, al mismo tiempo. Y siempre me esfuerzo fuerte.

Pero realmente no hemos estado … hablando En los últimos cinco años. Es solo en los últimos diez minutos, de hecho, que hemos estado en la misma habitación. Entonces eres la primera que está recibiendo el salto, por así decirlo.

¿La división causó alguna acritud entre ustedes?

Tufnel: No, no. Mi esposa no jugó ningún papel en eso.