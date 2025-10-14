Legacy of Dark Knight honra a Batman de 1989, Arkham Asylum

«Lego Ordenanza: Legacy of the Dark Knight” rinde homenaje a casi todas las encarnaciones del Caped Crusader, y una nueva demostración práctica revela la inspiración extraída del Joker de Jack Nicholson en la película “Batman” de 1989 y el combate de los populares videojuegos “Arkham” de Rocksteady.

Warner Bros. Games presentó una demostración del juego de una hora de duración en la Comic Con de Nueva York, donde se mostró el mundo abierto de Gotham City y un primer nivel ambientado en Ace Chemicals, más conocido como el lugar de nacimiento del Joker. La influencia de los juegos de “Arkham” fue fuerte, desde el fluido combate de “Batman: Arkham Asylum” hasta el mundo abierto de “Arkham City” y la imprudente conducción del Batimóvil de “Arkham Knight”.

La parte de mundo abierto de la demostración duró 15 minutos, donde podías jugar como Batman o el Comisionado Gordon (inspirado en Jeffrey Wright en “The Batman”). Al igual que en “Arkham Knight”, Batman puede lanzarse al cielo con su gancho de agarre y volar largas distancias con su capa. Una vez que domines los controles, podrás deslizarte fácilmente entre los tejados y abalanzarte sobre los matones de Lego que cometen crímenes en las calles. En el suelo, puedes invocar un Batimóvil para recorrer las calles y chocar sin causar daño contra hidrantes de Lego, señales de tránsito y ciudadanos que saltarán hilarantemente para apartarse del camino.

El mundo y el combate se sienten muy similares a “Arkham Knight”, uno de los videojuegos de Batman más populares de todos los tiempos que llevó al Caped Crusader a un mundo abierto de Gotham para luchar contra muchos de sus enemigos icónicos. Lego Batman puede deslizarse sin esfuerzo de un enemigo a otro, conectando puñetazos y patadas de un villano a otro. A diferencia del Batman de “Arkham”, que rompe huesos y deja destrozados a los villanos, su homólogo de Lego utiliza divertidos movimientos de lucha y artilugios para hacer explotar a los enemigos en una ráfaga de ladrillos.

Durante la demostración, Batman usó sus confiables batarangs y la garra de murciélago para eliminar a los malos y resolver acertijos. Los batarangs podían alcanzar objetivos de largo alcance, mientras que la garra de murciélago atraía enemigos lejanos a Batman y podía arrancar obstáculos de las paredes. Las herramientas también podrían usarse en los acertijos Riddler, otra lección de los juegos de “Arkham”. El único rompecabezas que encontré implicaba accionar un interruptor y dar en el blanco de los objetivos en un minuto, lo que no es un desafío para los jugadores que lucharon por superar los desafíos de “Arkham”. El comisionado Gordon, que podía ser controlado por un segundo jugador, tenía una pistola de espuma y una pistola pegajosa que podía obstruir las tuberías.

Batman y Gordon se unieron para investigar a Red Hood y su pandilla, quienes se hicieron cargo de Ace Chemicals durante la misión principal de 45 minutos. El dúo deberá escabullirse por la planta industrial y analizar tres paquetes llenos de ositos de peluche llenos de una sustancia sospechosa. Al igual que los juegos de “Arkham”, pero mucho más indulgente, Batman puede escabullirse por el área y eliminar a los delincuentes sigilosamente, pero no hay mucha penalización por ser atrapado. También hay un minijuego breve y sencillo en el que debes identificar y combinar sustancias químicas en los ositos de peluche, similar a las secciones del modo detective de los juegos «Arkham».

Después de eso, comienza la parte principal de la misión. Batman y Gordon se cuelan en Ace Chemicals y se enfrentan a Red Hood y sus compinches. Eso incluye una minifigura enorme y corpulenta que sirve como un tipo de enemigo más poderoso, pero si esquivas y calculas tus ataques a la perfección, entonces no deberías tener ningún problema. Si has jugado un juego de “Lego” antes (o cualquiera de la serie “Arkham”), avanzarás rápidamente por el resto del nivel. Derrota a los malos, cambia de personaje para resolver acertijos y destruye y construye objetos de Lego para completar la misión. Si Batman o Gordon mueren, se recompondrán instantáneamente y pronto lucharás contra Red Hood.

Los fanáticos de Batman deberían saber cómo va este enfrentamiento. Después de pelear sobre una tina de químicos, Red Hood se encuentra riendo histéricamente y colgando por su vida mientras se aferra a Batman. El villano cita al Joker de Nicholson de la película “Batman” de 1989 y pregunta: “¿Alguna vez has bailado con el diablo a la pálida luz de la luna?” En lugar de levantarse, Red Hood golpea al héroe con un timbre manual y cae en los productos químicos. Mientras la policía invade la planta, Batman desaparece en una nube de humo. Sin embargo, hay un adelanto que muestra la mano blanca y blanqueada de Red Hood levantándose sobre el charco de sustancia ácida, lista para vengarse de Batman.

Después del nivel, desbloqueé un disfraz de la Edad de Oro para Batman y un look de vaquero para Gordon. Al igual que los juegos anteriores de “Lego”, “Legacy of the Dark Knight” cuenta con cientos de trajes alternativos y personajes de DC para desbloquear. Han pasado más de 10 años desde que Batman protagonizó su propio título “Lego”, y TT Games y Warner Bros. Games han combinado los mejores elementos de encarnaciones pasadas de Caped Crusader en una aventura llena de nostalgia. Los fanáticos de todas las edades encontrarán algo que les encantará en “Legacy of the Dark Knight”, que se lanzará el próximo año.