Leeds United-Manchester United

Leeds, VIVA – Fósforo Leeds United vs manchester unido de la Premier League inglesa 2025/2026 se disputa esta noche, domingo 4 de enero de 2026. Este partido es uno de los duelos interesantes de la jornada número 20 de la máxima competición de castas de la Premier League esta temporada.

Hora y lugar del partido

Estadio: Elland Road, Leeds, Inggris

Fecha: domingo 4 de enero de 2026

Inicio: 19.30 WIB (12.30 GMT)

Transmisión en vivo y cómo mirar

Puedes ver este partido en vivo en la plataforma Vidio. El enlace para verlo está disponible y se puede acceder a él directamente desde el sitio de transmisión que transmite la Premier League esta noche.

Además, según el calendario internacional, este duelo también se transmite por las redes oficiales de TV y streaming de la liga en varias regiones, aunque las plataformas pueden diferir según el país.

Antecedentes de la competencianorte

Este partido es conocido como uno de los partidos clásicos del fútbol inglés. Aunque los dos equipos se encuentran en diferentes regiones de la clasificación, sus encuentros siempre atraen la atención de los aficionados debido a la rivalidad histórica y futbolística entre los dos clubes del norte de Inglaterra.

El Leeds United llegó al partido muy motivado después de lograr algunos resultados positivos recientemente en la liga nacional.

El Manchester United también intenta levantarse y mejorar su posición en la clasificación primera división esta temporada.

Flujo potencial del juego

Aunque el partido aún no ha terminado, muchos pronósticos predicen que este duelo será reñido porque ambos equipos necesitan puntos importantes para mejorar su posición en la clasificación.

Enlace Transmisión en vivo:

Enlace Transmisión en vivo:

¡Vaya directamente a la plataforma Vidio para ver la transmisión en vivo del Leeds United vs Manchester United esta noche!