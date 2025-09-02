Lee Soo Hyuk está en el centro de atención, sus movimientos se llaman cambiando y se vuelven como G-Dragon

VIVA – Actor Lee Sooo Hyuk Volver para robar la atención del público. Esta vez, no por su último proyecto de actuación, sino por su comportamiento y movimientos que plantearon signos de interrogación entre los fanáticos y los internautas.

En un video de Fancam que circula, muchas personas expresaron su confusión para ver el cambio en la actitud de Lee Soo Hyuk. Algunos internautas califican a este actor ahora tiene un estilo similar a su amigo cercano, G-Dragon. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Parecía a menudo doblar su cuerpo y parecía difícil sentarse en silencio. Este estilo hace que algunos fanáticos sientan que hay una diferencia con el hábito anterior de Lee Soo Hyuk.

Sin embargo, también hay quienes argumentan que esta actitud no es nueva. Como una figura que se sabe que es bastante tranquila y tímida cuando está en público, es natural que Lee Soo Hyuk se vea incómodo y se mueve mucho. Según ellos, podría ser solo un pequeño hábito que es cada vez más visible debido a la atención de la cámara.

Aun así, las discusiones sobre los cambios en Lee Soo Hyuk permanecieron llenos de varias plataformas. Algunos fanáticos incluso afirmaron sentir algo «cambiado» de él. Sin embargo, muchos también le pidieron al público que no hiciera una especulación excesiva sobre la actitud del actor. Esperan que Lee Soo Hyuk todavía obtenga un espacio personal y pueda parecer cómodamente sin presión de la opinión pública.

¿Es esto solo un nuevo hábito o, de hecho, hay algo diferente, solo el tiempo puede responder? Mientras tanto, los fanáticos siguen siendo fieles para brindar apoyo y esperanza de que Lee Soo Hyuk pueda continuar trabajando cómodamente en el mundo del entretenimiento.