Lee Dong Gun fue diagnosticada con una enfermedad rara incurable

Corea del Sur, Viva – El último episodio de My Little Old Boy en SBS reveló impactantes noticias sobre el actor Pistola de lee dong. Le diagnosticaron espondilitis anquilosante (EE. UU.), Una enfermedad inflamatoria rara incurable.

En el programa, Lee Dong Gun fue visto visitando el hospital debido al enrojecimiento severo en su ojo derecho. Para el médico, explicó que la queja sintió. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«Cuando no es tan malo, mis ojos solo están rojos y un poco desenfocados. Cuando es severo, el enrojecimiento se vuelve mucho peor, y me vuelvo muy sensible a la luz. Al ver la luz duele, y siento que mi vista empeoró. Después de enfrentarlo durante un año, estaba un poco acostumbrado, pero al principio fue aterrador», dijo Lee Dong Gun, citada citada, citada KoreabooLunes 29 de septiembre de 2025.

Después de realizar un examen de rayos X, el médico encontró que los síntomas de la uveítis experimentados por Lee Dong Gun estaban relacionados con la espondilitis anquilosante.

«Sufres de uveítis ahora. Si la uveítis continúa recurriendo, puede ser un tipo de enfermedad reumática conocida como espondilitis anquilosante. Esto es enfermedad rara Lo que afecta a aproximadamente el 1 por ciento de la población de Corea, lo que hace que la columna se vuelva rígida e integrada gradualmente. La mayoría de los pacientes con espondilitis anquilosante se someten a uveitis como su primer síntoma «, dijo el médico.

«Si clasificamos sus radiografías en función de la etapa de la artritis, su inflamación está alrededor de la etapa 2 a 3. Basado en la uveítis recurrente y la inflamación de la articulación sacroilíaca, se puede diagnosticar espondilitis anquilosante», continuó.

El médico también explicó que los factores genéticos también desencadenaron la enfermedad. Esto hizo que Lee Dong Gun se sorprendiera, porque según él no había una historia similar en su familia. Sin embargo, el médico enfatizó que en el 1-2 por ciento de los casos, esta enfermedad podría parecer aislada sin vínculos familiares.

Además, los médicos enfatizan la importancia del manejo del estilo de vida porque esta enfermedad es crónica.

«En su situación actual, la enfermedad puede empeorar. Debido a que la causa es desconocida y no hay un medicamento completo, es una condición que debe ser manejada de por vida», explicó el médico.

Esta noticia hizo que muchos espectadores ansiosos, especialmente sobre la posibilidad de la enfermedad heredada para la princesa Lee Dong Gun, Lee Ro Ah, quien nació en 2017 de su matrimonio con la actriz Jo Yoon Hee. Pero algunas partes recordaron que el público no es excesivo, considerando que el caso experimentado por Lee Dong Gun se clasifica como raro.