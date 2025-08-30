Lee Corso firma el ‘Día del juego universitario’ de ESPN después de 38 años

Es el final de una época para ESPN‘s «Day de juego universitario» el sábado como Curso de LeeEl famoso entrenador de fútbol universitario y analista de fútbol, ​​se saca del programa después de 38 años.

Corso, quien cumplió 90 años el 7 de agosto, es conocido por su agudo análisis y sus comentarios populares sobre el fútbol universitario y su dinámica. Se puso un esmoquin para su show final, que se originó en el estadio Ohio antes de los Longhorns de Texas que se enfrentan a los Buckeyes del estado de Ohio.

Corso es el último equipo fundador de «College Game Day» en el aire para firmar. El programa debutó en 1987 y se ha convertido en parte de la tela de la temporada de fútbol universitario a medida que los comentaristas viajan de ciudad a ciudad para cubrir juegos clave y rivalidades. Corso juega un papel clave en la predicción del ganador del juego con su elección de casco del equipo al final de la transmisión de tres horas. Según ESPN, el récord de Corso hasta la temporada 2024 es 286-144 y ha usado el casco de 69 equipos diferentes. La decisión del sábado será su 431º para el «Día del juego universitario».

Al comienzo del programa, Corso expresó su «profundo agradecimiento por todos los que han sido parte del viaje» para recibir a Recept Davis y sus compañeros analistas Kirk Herbstreit, Desmond Howard, Pat McAfee y Nick Saban. En la multitud de fanáticos que normalmente rodea el set de escritorio de medio círculo del programa, numerosos fanáticos tenían grandes señales rindiendo homenaje a Corso y sus lemas de firma, como «no tan rápido, amigo mío».

El entrenador del estado de Ohio, Ryan Day, trajo un casco especial de Buckeyes como regalo para Corso con un arbullido para cada una de las docenas de veces que Corso seleccionó a los Buckeyes para ganar. El programa también presenta homenajes pregrabados al famoso entrenador de notables de Gridiron como el mariscal de campo de los Buffalo Bills Josh Allen.

Corso hizo una predicción audaz en los primeros minutos de su show final, eligiendo la LSU de Louisiana como el último campeón de la temporada de fútbol universitario 2025.

Corso pasó 28 años como entrenador de fútbol antes de llevar a tiempo completo a la televisión. Pasó 17 temporadas como entrenador en jefe para Indiana, Louisville y el norte de Illinois. Ganó fama después de comenzar a organizar programas de deportes de televisión locales en Indiana y Louisville.

«Qué suerte tuve sentarme al lado del mejor artista en la historia de la televisión deportiva», dijo Herbstreit sobre su antiguo colega de ESPN en un segmento grabado.

Más por venir