LeBron se saltó la fiesta de Luka, pero se extendió de la manera más 2025

Varios de los Los Angeles Lakers Los jugadores aparecieron y celebraron Luka DoncicLa extensión de tres años y $ 165 millones con la franquicia.

Doncic reconoció a algunos de sus compañeros de equipo, que incluyen Glue maxiNuevas adiciones Marcus Smart y Deandre AytonDurante su conferencia de prensa que siguió a su contrato de extensión, firmando el 2 de agosto.

Luego más tarde esa noche, sus otros compañeros de equipo, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Gabe Vincent, Jaxson HayesKleber y el novato Adou Thiero se unieron a él en el concierto de Backstreet Boys en Las Vegas.

Notablemente ausente fue LeBron JamesOMS Publicado videos de sí mismo en Instagram jugando al golf con su hijo, Bronny James.

Pero no fue como si LeBron desaire el día trascendental de Doncic con la franquicia de los Lakers.

Según el informante de la NBA Marc Stein«LeBron facetó a Dončić el sábado por la mañana para felicitarlo por el New Deal».

La estrella de los Lakers evitando los medios esta temporada baja

Quizás LeBron se saltó el evento para no quitarle el centro de atención a Doncic, ya que la temporada baja de los Lakers ya había sido eclipsada por la incertidumbre de su futuro con la franquicia.

LeBron ha estado evitando los medios desde que recogió su opción de jugador de $ 52.6 millones que vino con una fuerte declaración de su agente, el CEO de Klutch Sports, Rich Paul.

«LeBron quiere competir por un campeonato» Paul dijo a Shams Charania de ESPN el 29 de junio, antes de que se abriera la agencia libre de la NBA. «Él sabe que los Lakers están construyendo para el futuro. Lo entiende, pero valora una posibilidad realista de ganarlo todo. Apreciamos mucho la asociación que hemos tenido durante ocho años con Jeanie [Buss] y robar [Pelinka] y considere a los Lakers como una parte crítica de su carrera «.

Luego, Paul agregó que James monitoreará de cerca la temporada baja de los Lakers y evaluará «lo que es mejor» para LeBron en esta etapa de su vida y carrera. El super agente dijo que entienden el desafío en la construcción de ganar ahora mientras se preparan para el futuro de la franquicia.

«Quiere hacer cada temporada que haya dejado a Count, y los Lakers entienden que lo apoyan y quieren lo mejor para él», cerró Paul su declaración.

Desde entonces, los Lakers han realizado movimientos ganadores y ahora al abordar sus problemas de la cancha delantera con la incorporación de Ayton y reforzar su defensa perimetral con Smart, un ex jugador defensivo del año de la NBA.

James rechazó una solicitud de entrevista de ESPN durante la Liga de Verano de la NBA.

«No tengo nada de qué hablar» James fue citado diciéndole a Dave McMenamin de ESPN.

Rob Pelinka espera que LeBron se retire como Laker

El presidente de los Lakers, Rob Pelinka, todavía está teniendo la esperanza de que LeBron siga siendo un laker por el resto de su carrera.

«Sí, [I expect him to retire as a Laker]» Pelinka dijo a los periodistas Durante la conferencia de prensa, eso marcó el compromiso a largo plazo de Doncic con la franquicia.

Pelinka negó que haya una grieta entre los Lakers y James.

«Entonces, todas las interacciones que hemos tenido con LeBron y su campamento, ricos en particular, han sido positivas y solidarias, tan profesionales y ricas [Paul] ha sido genial «, dijo Pelinka a los periodistas.» El diálogo con él ha sido abierto y constante. Eso ayuda a responder esa pregunta «.

James se convertirá en un agente libre sin restricciones después de la próxima temporada. Lo que hace a continuación, jubilarse o unirse a otro equipo, ciertamente colgará una nube oscura sobre los Lakers la próxima temporada.

«Y en términos de la carrera de LeBron, creo que lo número uno que tenemos que hacer allí es el respeto de la decisión de su familia y su familia en términos de cuánto tiempo va a jugar», dijo Pelinka a los periodistas. «Esa es la primera y principal, y queremos respetar su capacidad de encontrar su horario en eso. Creo que eso es realmente importante. Pero si tuviera la oportunidad de retirarse como laker, sería genial».