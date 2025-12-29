LeBron James se sincera sobre la lucha contra el tiempo del padre

A pesar de empezar la temporada al margen por lesiones, Lebron James Ha lucido fenomenal en sus últimos juegos. El Lakers de Los Ángeles La superestrella habló sobre la lucha de enfrentarse al Padre Tiempo con regularidad durante su año 23 en la NBA antes de cumplir 41 años el 30 de diciembre.

Hablando con los periodistas después de los Lakers 125-101 ganar sobre el Reyes de Sacramento El domingo, le preguntaron a James cómo es seguir jugando a un alto nivel. El cuatro veces NBA El campeón estaba orgulloso de mantenerse por delante de la eventual victoria del Padre Tiempo.

«Recuerdo, ¿qué era eso, LeBron 20 o 21, cuando hice el comercial de Father Time? Estoy en una batalla con él. Y me gustaría decir que le estoy pateando el trasero en los últimos nueve», dijo James.

A algunos fanáticos les preocupaba que James jugara demasiado golf y lo disfrutara fuera de temporada. No ayudó que se perdiera los primeros 14 partidos de la temporada debido a la ciática. También mostró signos de desaceleración en sus primeros juegos, pero desde entonces ha jugado como un All-Star.

James es promediando 25,4 puntos, 5,4 rebotes, 5,9 asistencias, 1,3 robos y 1,0 tapones en sus últimos ocho partidos, tirando al 56,4% desde el campo.

Los Lakers se enfrentan a los Pistons en el cumpleaños de LeBron

A Los Angeles Lakers les queda un partido más en 2025 el 30 de diciembre contra los Pistones de Detroit. Cae en el cumpleaños número 41 de LeBron James, por lo que será interesante ver si jugará o si le darán la noche libre.

Teniendo en cuenta lo precaria que es la situación de los Lakers en este momento, con cinco victorias en 10 partidos, sería impactante que James se perdiera el partido salvo por una lesión. Ha jugado 10 veces el 30 de diciembre en su carrera, y está promediando 32,9 puntos, 7,1 rebotes, 6,9 asistencias, 1,3 robos y 1,0 tapones.

Los Lakers necesitan estar en su mejor momento contra los Pistons, que tienen el mejor récord en la Conferencia Este en 24-8. Los Pistons vienen de derrotas consecutivas ante el jazz de utah y Clippers de Los Ángelespor lo que buscan terminar el año con una victoria.

James casi perfecto en Win Over Kings

Había una sensación de urgencia entre los Lakers antes del partido contra los Kings. El entrenador JJ Redick llamó a su equipo después de su decepcionante derrota ante el Cohetes de Houston en Navidad. Entraron al concurso con la necesidad de una victoria para romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Luka Doncic y LeBron James abrieron el camino para los Lakers, combinándose para 58 puntos para ayudar a la franquicia púrpura y dorada a mejorar a 20-10 en la temporada. Doncic acabó con 34 puntos, cinco rebotes, siete asistencias y tres robos.

James, por otro lado, estuvo casi perfecto con 24 puntos, tres rebotes, cinco asistencias y dos robos. Logró 11 de 13 tiros de campo, disparando a un 84,6%.

De acuerdo a Dave McMenamin y Matt Williams de ESPNFue la mejor noche de tiro de James como miembro de los Lakers. También fue su tercera mejor actuación en tiro.

Su carrera alta El porcentaje de tiros de campo por partido fue del 92,9% el 4 de febrero de 2013, cuando acertó 13 de 14 para el Calor de Miami contra el Bobcats de Charlotte.