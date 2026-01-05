LeBron James reacciona al revelador aumento del titular de los Lakers

El Lakers de Los Ángeles Han pasado gran parte de la temporada buscando estabilidad, pero una reciente ola de lesiones ha creado inesperadamente una oportunidad para que un nuevo colaborador asuma un papel importante.

Con Austin Reaves, Rui Hachimuray Gabe Vincent están fuera de juego, Jake LaRavia ha asumido un rol ampliado, iniciando los últimos tres juegos de los Lakers y brindando un impulso muy necesario en ambos extremos de la cancha.

Más recientemente, con victorias consecutivas contra su ex equipo, el Grizzlies de MemphisLaRavia anotó 21 y 26 puntos en esos partidos, desempeñando un papel central en ambas victorias y ayudando a estabilizar una alineación obligada a adaptarse sobre la marcha.

El ascenso de LaRavia no sólo ha ayudado a estabilizar a los Lakers durante un período difícil, sino que también ha remodelado la conversación sobre la profundidad y la flexibilidad de la rotación en el futuro.

LeBron James elogia la confianza y la disposición de LaRavia

LaRavia ha acertado 17 de 28 en los dos partidos, incluidos 7 de 16 desde el rango de tres puntos. Su impacto se ha extendido más allá de la anotación, destacando por 14 rebotes, seis en el cristal ofensivo y tres robos en 37 y 34 minutos en esas salidas.

En la victoria del domingo por la noche, terminó con un plus-15, mostrando su influencia incluso más allá del marcador.

«Creo que simplemente estoy confiando en el trabajo que he estado realizando recientemente», LaRavia dijo después del juego. “[I’m] muy cómodo. Es algo así como nuevos peldaños en cada partido, creciendo en la forma en que juego ofensivamente”.

«Obviamente, sin AR, este es uno de esos trucos de los que estaba hablando donde puedo hacer esto. Ha sido bueno».

Su aparición no ha pasado desapercibida para Lebron Jamesquien destacó la confianza y la voluntad de LaRavia para dar un paso adelante cuando el equipo más lo necesitaba.

«Necesitamos su capacidad para anotar en grupos a veces, obviamente, con AR y Rui, Gabe fuera, son muchos puntos», James dicho. «Necesitábamos ese paso adelante de Jake. Simplemente está jugando con mucha confianza y necesitamos que continúe así».

Las lesiones han obligado al entrenador en jefe J.J. Redick cambiar las alineaciones repetidamente, interrumpiendo la continuidad. Con múltiples jugadores de la rotación no disponibles, los Lakers necesitaban a alguien para llenar los huecos en ambos extremos de la cancha, y LaRavia respondió a ese llamado.

LaRavia se gana la confianza dentro del sistema de Redick

En 32 partidos esta temporada, LaRavia promedia 9,1 puntos, 4,3 rebotes, 1,9 asistencias y 1,3 robos por partido y lanza un 45,9% desde el campo.

Redick ha enfatizado constantemente la importancia de la decisión y la claridad de roles, y LaRavia rápidamente se ha ganado la confianza dentro de ese marco.

«Le dije frente al grupo después del partido, particularmente en la primera mitad, su agresividad y confianza fueron realmente buenas para nosotros», Redick. dicho. “Lo que realmente hemos tratado de inculcarle y entrenarlo durante toda la temporada es la toma de decisiones de 0.5, estar listo para atrapar y disparar.

«Si estás atacando en un cierre y tienes una ventaja, mantenla. Ambas cosas requieren confianza y requieren agresividad. Simplemente fue un juego fantástico de su parte. Otro buen juego de él a la defensiva, también con desvíos y siendo disruptivo».

En lugar de dominar el balón, LaRavia ha prosperado cortando, espaciando la cancha, rebotando y defendiendo múltiples posiciones, exactamente el tipo de juego conectivo que les ha faltado a los Lakers durante su racha de lesiones.

Los problemas defensivos han afectado a Los Ángeles durante toda la temporada. En los últimos 15 juegos, los Lakers ocupan el segundo peor lugar en calificación defensiva en toda la liga con 121.5, solo por delante del jazz de utah.

En una muestra pequeña pero notable, esa cifra mejoró al puesto 23 con 119,4 con LaRavia en la alineación titular en los últimos tres juegos.

Si bien el eventual regreso de Reaves, Hachimura y Vincent remodelará la rotación, el juego reciente de LaRavia ha complicado esas decisiones. Su desempeño sugiere que se ha ganado un rol continuo incluso una vez que la plantilla esté completamente sana.