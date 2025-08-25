LeBron James predijo ganar el quinto título de la NBA con Steph Curry

Delantero veterano LeBron James tiene una mejor oportunidad de ganar su quinto campeonato de la NBA jugando junto Guerreros de Golden State guardia Steph Curry que su Los Angeles Lakers compañera de equipo, Luka Doncic, según una leyenda de la NBA.

Durante su aparición en el Podcast «Night Cap»Se le preguntó a Joe Johnson, un ex siete veces All-Star de la NBA, sobre los rumores de los guerreros Tratando de comerciar por James. En respuesta, Johnson explicó por qué Curry, no Doncic, sería un mejor baloncesto con James, un general de piso natural.

«Si tuviera que elegir, voy a Steph», respondió Johnson. «No solo porque está probado, sino que va a llamar tanta atención que LeBron realmente podrá jugar una posición natural, que es como un facilitador.

«Sí, probablemente todavía va a anotar alrededor de 22 a 25 puntos por noche, pero ¿facilita? ¡Oh, Dios mío! Con su habilidad para pasar la pelota, con la habilidad de Steph para moverse sin la pelota?»

Guerreros en la búsqueda caliente de LeBron

Según el informante de la NBA Jake Fischer, los Warriors han llamado a los Lakers «Varias veces» en los últimos 18 meses En su búsqueda para emparejar a James y Curry.

«Mientras el futuro de LeBron James en Los Ángeles permanezca incierto, Golden State sin duda será mencionado como un posible pretendiente de James», informó el 22 de agosto.

«Me han dicho que los Warriors han llamado a los Lakers en múltiples ocasiones en los últimos 18 meses para ver si hay alguna vía comercial para combinar a James con Stephen Curry, quien hace aproximadamente un año en este momento se estaba asociando con LeBron para el equipo nacional de hombres mayores de los Estados Unidos en su carrera con una medal de oro en las Olimpiadas de París».

James y Curry desarrollaron un vínculo cercano durante los Juegos Olímpicos de París de 2024, mientras mostraban una gran química en la cancha que ayudó al equipo de Estados Unidos a capturar una medalla de oro. En una entrevista de septiembre de 2024Curry se burló de la posibilidad de asociarse nuevamente con James, provocando rumores de los dos megastars que se unen con un uniforme de Warriors.

Táctica de deflexión por guerreros?

Jovan Buha del atlético cree que los guerreros, que han tenido una temporada baja inactiva, tienen Publicar informes tácticamente sobre James para aumentar el interés de los Lakers.

«Supongo que esto salió del lado de los Warriors», informó Buha en su podcast.

«… han tenido un verano difícil. No han podido hacer ningún movimiento debido a esta situación de Kuminga. Ha estado lleno de drama, pero también estancado al mismo tiempo … pero también beneficia a los guerreros para hacer su oficina principal, su organización, parece que están tratando de hacer algo».

Brett Points ‘Brett Siegel informaron que los Lakers no tienen interés en tratar a James a los Guerreros, incluso cuando «The King» ingresa al último año de su contrato.

«Al cierta claridad sobre la noción de los guerreros que persiguen a LeBron James: este ha sido el caso desde su duro impulso antes de la fecha límite del ’24», informó Siegel el 22 de agosto. «Luego se registraron al comienzo de esta temporada baja, y luego nuevamente después de la opción del jugador. Nada ha cambiado y los Lakers no están interesados».