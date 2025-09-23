LeBron James predijo dejar a los Lakers para guerreros

Se ha predicho que el veterano delantero LeBron James abandonará los Lakers de Los Ángeles para el Guerreros de Golden State En la temporada 2026-27.

En Encuesta de temporada baja de ESPNDos de cada 20 expertos seleccionaron a los Warriors como el próximo equipo de James después de completar su último año con los Lakers. James, quien ejerció su opción de jugador de $ 52.6 millones para la temporada 2025-26, jugará en un contrato expirado por primera vez en sus 23 años de carrera, con la oportunidad de probar el mercado de agencias libres.

«Cuando James ingresa a su temporada 23 de la NBA, y después del drama que se desarrolló después de optar por su contrato este verano, ha habido muchas especulaciones sobre su futuro», escribió Tim Bontemps.

«Hubo lejos de cualquier tipo de consenso entre los encuestados aquí, sin embargo, con un explorador de la Conferencia Este resumiendo bien el sentimiento general».

LEBRON – ¿Los Lakers se separaron inevitables?

La encuesta, que incluía ideas de 20 entrenadores, exploradores y ejecutivos en toda la NBA, concluyó que James es más probable que juegue para un equipo diferente al de los Lakers en la temporada 2026-27. El siguiente es el desglose de los votos recibidos:

¿Dónde estará LeBron James al comienzo de la temporada 2026-27?

Los Angeles Lakers: 7

Jubilado: 5

Cleveland Cavaliers: 4

Golden State Warriors: 2

Dallas Mavericks: 1

Miami Heat: 1

«Si estaba tomando a los Lakers o al campo», dijo un ejecutivo de la Liga Anónima. «Tomaría el campo. Pero llevaré a los Lakers sobre cualquier equipo específico, especialmente dado que son el que tiene un camino claro para pagarle».

«Sin embargo, también hay unos pocos que pensaron que este año será el último viaje de James alrededor de la asociación.» Simplemente parece que es donde va a terminar «, dijo un explorador de la Conferencia Oeste».

¿LeBron lo dejará de fumar?

Como lo indicó la encuesta, muchos expertos esperaban que LeBron James llamara tiempo a su ilustre carrera después de la temporada 2025-27. El hombre mismo ha disipado la conversación de jubilación a través de varias apariciones en los medios de comunicación en esta temporada baja.

Durante su aparición en «360 con rápido» Se le preguntó a James si su nuevo amor por el golf era su forma de insinuar la jubilación.

«No estoy insinuando nada», dijo James. «Obviamente, sé que estoy al otro lado de la joroba, seguro. Vamos, no estoy a punto de jugar otros 23 años, eso es muy seguro, y no estoy a punto de jugar otros 10. Definitivamente me estoy preparando hasta dónde está el final, todavía no estoy allí».