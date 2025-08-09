LeBron James instó a reunirse con Cavaliers

LeBron James y el Cleveland Cavaliers siempre estarán vinculados juntos. La superestrella envejecida es nativa de Akron. Es una ex primera selección de draft general para la franquicia, y ha ganado un campeonato mientras usa un uniforme de los Cavaliers. Siempre serán vinculados juntos en los libros de historia.

Curiosamente, puede haber un capítulo final para LeBron y Cleveland que queda por escribir. El mandato de LeBron con los Lakers de Los Ángeles parece que está en terreno tembloroso. Y durante todo el verano, ha habido rumores de que podría salir de la franquicia de los Lakers, a pesar de optar por su opción de jugador de $ 52.6 millones.

En un episodio del 8 de agosto de la primera toma de ESPN, Stephen A. Smith instó a LeBron a considerar regresar a los Cavaliers para una tercera carrera con la franquicia.

Suponiendo que los Cavaliers lograron retener a Evan Mobley y Donovan Mitchell mientras agregaban LeBron a la rotación, sin duda surgirían como la fuerza dominante en la Conferencia Este.

Los Cavaliers no pueden cambiar por LeBron James

Si bien el sueño de que LeBron regrese a los Cavaliers es cautivador, la realidad es mucho más dura. Los Cavaliers son un equipo de impuestos de lujo de segundo acierto. Una de las restricciones que conlleva tener una nómina tan considerable es que no puede agregar múltiples salarios en el mercado comercial.

Por lo tanto, cualquier comercio para LeBron tendría que ser uno para uno, lo cual es imposible dada la estructura del contrato actual de los Cavaliers. De hecho, Cleveland ni siquiera podría firmarlo si fuera comprado de su contrato, como el actual Acuerdo colectivo de Barganing Prohíbe que los equipos de segunda ronda firmen a un jugador del mercado de compras si su contrato anterior estaba por encima de la excepción de nivel medio, lo que Lebron ciertamente es.

La única escapatoria es que si los Cavaliers se agacharan bajo el segundo delantal como resultado del comercio de LeBron, se les permitiría agregar salarios como parte de un comercio.

Los caballeros podrían apuntar a un francotirador

La avenida más probable para un regreso de LeBron a Cleveland llegaría durante el verano de 2026, cuando sea un agente libre y pueda firmar con cualquier equipo en la NBA. Como tal, los Cavaliers pueden buscar llenar su lugar en la lista final en la nueva temporada. En un artículo del 1 de agosto, Rohan Brahmbhatt de los puntos de embrague identificado Seth Curry como la pieza que falta para los Cavaliers.

«Si hay un movimiento que los Cavaliers pueden hacer para completar su lista y levantar el piso en los playoffs, está firmando a Seth Curry», escribió Brahmbhatt. «… para un equipo como Cleveland, que a veces se estanca ofensivamente en entornos de playoffs de media cancha, especialmente cuando Mitchell o Garland están atrapados, Curry proporciona una gravedad crucial fuera de la pelota. Su mera presencia en el ala estira el piso, abre carriles conductores y da a las defensas dudas».

Curry es uno de los mejores francotiradores de la NBA. Agregarlo proporcionaría un espacio muy necesario dentro de la segunda unidad. Sin embargo, Koby Altman podría optar por dirigirse a la nueva temporada con un lugar en la lista vacío. Al hacerlo, mantendría los costos lo más bajos posible debido a las sanciones que conllevan ser un equipo de segundo apres.

Sin embargo, si disparar es algo que Atkinson cree que la franquicia necesita, tendrían dificultades para encontrar a alguien mejor que Curry.