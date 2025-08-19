LeBron James, Giannis, otras 3 estrellas de la fecha límite de intercambio de intercambio

El 2025 Fecha límite de comercio de la NBA fue posiblemente el más caótico y agitado de la historia, con tantos como nueve estrellas actuales o anteriores Cambiando de equipos, incluidos Luka Doncic, Anthony Davis, Jimmy Butler, Zorro de’aaronZach Lavine, Brandon IngramAndrew Wiggins, Khris Middleton y D’Anggelo Russell.

Grand Hughes de Bleacher Report ha pronosticado una fecha límite de intercambio de la NBA de 2026 aún más ocupada, que podría incluir dos antiguos MVP, un All-Star perenne y un ex finalista del jugador del año más mejorado.

Hughes enumeró a LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Trae Young, Jonathan Kuminga y Coby White como cinco estrellas que «recibirán toda la atención» antes de la fecha límite de 2026.

El escritor explicó por qué el «monstruo griego» puede querer salir de los Milwaukee Bucks a pesar de la agresividad de la franquicia en la temporada baja de 2025. Los Bucks renunciaron y estiraron al lesionado Damian Lillard para abrir la sala de capitalización, que solían firmar a Myles Turner, un centro de calidad que comenzó en las Finales de la NBA de 2025 para los Indiana Pacers.

«El estado de Giannis Antetokounmpo como un candidato comercial de plazo que vale la pena monitorear no tiene nada que ver con su tendencia a no ser comprometido. Se trata de la realidad en el terreno para sus dólares de Milwaukee», escribió Hughes.

Bucks en el reloj con Giannis

«… a pesar de los valientes esfuerzos, Milwaukee no ha construido una amenaza del título esta temporada. Los Bucks obtuvieron su anillo en 2021 y no parecen capaces de ganar otro con Giannis como punto focal. A medida que eso se vuelve más claro esta temporada, la charla comercial se intensificará». En cuanto a James, Hughes argumentó que los Lakers, a pesar de una fuerte temporada baja, no han hecho lo suficiente para competir con las potencias de la Conferencia Oeste como The Thunder, Nuggets, Rockets y Timberwolves, y arriesgarse a perder el veterano de 23 años. Después de que James ejerció su opción de jugador para la temporada 2025-26, dejó en claro a través de la declaración que planea seguir un campeonato durante su tiempo restante en la NBA. «Aunque su salario de $ 53 millones y su presencia descomunal hacen que los escenarios comerciales sean difíciles, el estado de James como una estrella que perjudica a los anillos con un contrato que expira requiere que sea visto seriamente un candidato para moverse en la fecha límite. Excluyendolo [from the list] Sería una supervisión importante ”, escribió Hughes.

¿Trae Young, halcones para separarse?

James, propietario de una cláusula de no comercio, tiene toda la influencia, pero los Lakers podrían estar ansiosos por avanzar de él, argumentó Hughes.

“Al salir de un sexto lugar en la votación de MVP y su 21a temporada consecutiva de All-NBA, LeBron obviamente aún puede afectar a ganar al más alto nivel.

«James puede querer controlar su destino a través de una solicitud comercial, y desde la perspectiva de los Lakers, tendría sentido obtener algo para él si la alternativa no lo está perdiendo por nada en la agencia libre».

Young y los Hawks también podrían estar cerca de terminar su asociación de seis años. De acuerdo a Mark Spears de ESPN, Según los informes, Young, que está en un contrato expirado, es descontento con los halcones por no ofrecerle una extensión esta temporada baja.

«Lo que estoy escuchando ahora, en este punto, se puede decir por el tweet de Trae, y lo vi durante las finales, creo que está decepcionado de que no haya venido, no se ha ofrecido», dijo Spears.

«Así que no te sorprendas si toca esto y ve lo que sucede el próximo verano».

En cuanto a Kuminga y White, Hughes explicó por qué es poco probable que ambos jugadores sobrevivan a sus situaciones actuales. Mientras que Kuminga podría verse obligada a jugar con su oferta de clasificación, White está en el último año de un contrato presupuestario que los Bulls pueden querer moverse.