LeBron James fue sorprendido por un ex compañero de equipo en un escándalo de apuestas de la NBA

Lakers de Los Ángeles estrella Lebron James No sabía que su nombre aparecería en el último escándalo de apuestas de la NBA después de que su ex Caballeros de Cleveland Su compañero de equipo y amigo cercano Damon Jones fue arrestado el jueves en una investigación federal sobre apuestas que también condujo a los arrestos de Trailblazers de Portland entrenador Chauncey Billups y Calor de Miami guardia Terry Rozier.

El Atlético informó que Jones supuestamente utilizó información no pública sobre James en relación con actividades de juego ilegales. Según el informe, Jones avisó a un “co-conspirador” de que James se perdería un partido de febrero de 2023 para los Lakers contra los dólares de milwaukeeinformación que aún no había sido revelada a los apostadores ni al público. James finalmente se perdió el juego y Milwaukee ganó 115-106.

Jones no era empleado de los Lakers ni de ningún equipo de la NBA en ese momento, pero los investigadores dijeron que su relación con James y otras figuras de la liga le dio acceso a información que no estaba disponible públicamente.

En el mismo informe, James fue absuelto de cualquier delito.

“Una fuente de la liga con conocimiento de la situación dijo El Atlético que James no sabía que Jones compartió información sobre su estado de juego”, dice el informe.

La NBA publica una declaración sobre la investigación del juego

La NBA emitió un comunicado oficial el jueves por la noche reconociendo las acusaciones federales y confirmando que Billups y Rozier habían sido puestos en licencia inmediata.

«Estamos en el proceso de revisión de las acusaciones federales anunciadas hoy». la declaración decía. «Terry Rozier y Chauncey Billups recibirán licencia inmediata de sus equipos y continuaremos cooperando con las autoridades pertinentes. Tomamos estas acusaciones con la mayor seriedad y la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra principal prioridad».

La liga dijo que continuará monitoreando el caso federal a medida que se desarrolle.

Jones acusado de filtrar información privada sobre lesiones de los Lakers

De acuerdo a EE.UU. hoyJones también está acusado de compartir información confidencial sobre la salud de los jugadores sobre otro juego de los Lakers: un enfrentamiento del 15 de enero de 2024 contra los Trueno de la ciudad de Oklahoma.

Los documentos judiciales alegan que Jones le dijo a un apostador que un “Jugador 4”, descrito como uno de los mejores jugadores de los Lakers, estaba lidiando con una lesión y jugaría minutos limitados. Ese jugador, identificado más tarde por las autoridades como Anthony Davis, figuraba como «probable» en el informe de lesiones del equipo.

Los fiscales dijeron que Jones recibió un pago de $2,500 a través de una aplicación móvil peer-to-peer por la información. Un coacusado, Marves Fairley, supuestamente apostó 100.000 dólares a que los Lakers perderían. El plan fracasó: Davis jugó 35 minutos, anotó 27 puntos y 15 rebotes y los Lakers ganaron.

La conexión entre Jones y James se remonta a años atrás

Jones, de 49 años, y James fueron compañeros de los Cavaliers de 2005 a 2008, formando parte del equipo de 2007 que avanzó a las Finales de la NBA. Más tarde, James apoyó la transición de Jones como entrenador, ayudándolo a conseguir un puesto de entrenador asistente en Cleveland de 2016 a 2018.

Jones no ha ocupado un puesto de entrenador en la NBA desde 2018, pero se sabe que mantiene relaciones con varios jugadores actuales y anteriores.

Se amplía la investigación sobre juegos de azar

Jones, Billups y Rozier fueron detenidos por presunta participación en la misma red de apuestas. Los fiscales federales dijeron que la investigación está relacionada con una investigación más amplia sobre juegos de azar que a principios de este año llevó al ex Raptores de Toronto delantero Jontay Porter a declararse culpable a cargos de conspiración. Porter admitió haber proporcionado información privilegiada a los apostadores y se enfrenta a una sentencia en diciembre.

Las acusaciones contra Jones representan una prueba más para los esfuerzos de la NBA por salvaguardar la integridad de sus juegos en medio de la rápida expansión de las apuestas deportivas legalizadas en Estados Unidos.

Jones no ha comentado públicamente sobre los cargos. Los representantes de los Lakers y James se negaron a hacer comentarios.

La investigación sigue en curso.