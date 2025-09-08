LeBron James envía un mensaje a la compañera de equipo de los Lakers Luka Doncic

Luka Doncic está haciendo un espectáculo este verano. El Los Angeles Lakers Star lleva Eslovenia a través de Eurobasket con el tipo de brillantez que hace que el resto de la NBA esté observando de cerca. Y a pesar de que está a miles de millas de distancia, LeBron James también está mirando.

LeBron mostró amor a su nuevo compañero de equipo después de que Doncic dejó caer otra actuación de monstruos contra Italia. Compartió su apoyo en un Historia de Instagram Eso inmediatamente hizo que los fanáticos zumban. El emparejamiento de LeBron-Luka solo está en el primer año. Pero ya parece que algo más grande se está gestando.

La estrella de los Lakers se hace cargo de Eurobasket

El domingo, Doncic encendió Italia por 42 puntos y 10 rebotes en una victoria 84-77 Eslovenia. Fue su sexta salida del torneo. El es promediando 34 puntos, 7.2 asistencias y 3.2 robos mientras disparan 46 por ciento desde el campo.

El disparo exterior no se ha caído del todoSolo 32 por ciento desde profundidad en casi seis intentos por juego. Aún así, está liderando Eurobasket en anotaciones, jugando con una confianza que sugiere que una temporada de MVP está en el horizonte.

No se trata solo de representantes internacionales. Se trata de agudizar su juego antes de la temporada de los Lakers. Y Doncic parece encerrado.

Un intercambio impactante que todavía está ondulando a través de la NBA

No hace mucho tiempo que Doncic era la cara del Dallas Mavericks. Luego vino el trato de gran éxito. Uno de los oficios más impresionantes en la historia de la liga envió a Doncic a Los Ángeles en la fecha límite de la temporada pasada.

En 28 juegos de temporada regular con los Lakers, Doncic promedió 28.6 puntos, 8.1 rebotes y 7.5 asistencias en 35 minutos. Disparó 44 por ciento desde el campo y 38 por ciento de tres. Él era todo lo que los Lakers esperaban, una presencia de superestrella inmediata junto a LeBron.

Pero la temporada terminó en decepción. Una salida de primera ronda. Un emparejamiento que todavía estaba encontrando su camino.

El futuro de LeBron y Luka

Ahora viene la temporada completa. LeBron está en una opción de jugador. El reloj está marcando. Este podría ser el único año que los Lakers obtienen con este dúo con toda su fuerza.

Por eso este verano importa. El apoyo de LeBron desde lejos es más que un repost. Es una señal. Él ve el dominio de Doncic. Él sabe que la química se está construyendo. Y él sabe que su ventana podría ser más corta de lo que nadie se da cuenta.

El campamento de entrenamiento comienza a finales de este mes. Fue entonces cuando las historias de Instagram y los aspectos destacados del verano se convierten en realidad. LeBron y Luka. Juntos. Un emparejamiento que podría cambiar el curso de la historia de los Lakers. O terminar como uno de los mejores de la liga.