LeBron James elogia el rápido crecimiento de Tyrese Maxey

Lakers de Los Ángeles estrella Lebron James se ha ganado la reputación de estudiar la liga más allá de su propio vestuario, y esta semana dejó en claro qué guardia joven realmente llamó su atención. Durante el episodio del martes de Mind the Game, James habló extensamente sobre el desarrollo de jugadores alrededor de la NBA, destacando Maxey Tyrese como un excelente ejemplo de crecimiento constante e intencional, según Bleacher Report.

James enmarcó la conversación en torno a los jugadores que continúan acumulando progreso año tras año, no sólo aquellos que disfrutan de un breve pico. En el caso de Maxey, James se refirió a la experiencia de primera mano, señalando los veranos que pasaron entrenando juntos y los hábitos que vio de cerca.

«Ha estado dando un salto tras otro», dijo James. «Cada mañana estamos temprano en el gimnasio. Su dedicación se nota todos los días. Le encanta el juego y está aprovechando al máximo su oportunidad en Filadelfia».

LeBron detalla el trabajo detrás del ascenso de Maxey

Los elogios tuvieron peso porque provinieron de la observación directa y no de una admiración distante. James enfatizó que la consistencia de Maxey, no sólo el talento, lo separa. Más allá de la producción, destacó el carácter de Maxey, calificándolo de tan impresionante fuera de la cancha como dentro de ella.

Ese crecimiento se ha demostrado claramente esta temporada. Después de lidiar con lesiones el año pasado, Maxey ha respondido con la racha más productiva de su carrera. El base de 25 años está promediando los máximos de su carrera en todos los ámbitos, incluidos 31,1 puntos por partido, al tiempo que establece marcas personales en rebotes, asistencias y robos. Su rol ampliado no ha disminuido su eficiencia o impacto, reforzando el punto de James de que el trabajo fuera de temporada se traduce cuando comienza la temporada.

Para James, que está atravesando los últimos capítulos de su propia carrera, ver ese tipo de desarrollo resuena. «Me encanta la mejora», dijo. «Me encanta ver a los muchachos aplicar lo que pusieron durante el verano y aprovechar su situación».

La votación del Juego de Estrellas refleja el impulso de Maxey

El avance de Maxey también ha surgido en la votación del Juego de Estrellas, donde permanece firmemente en la conversación entre los bases de la Conferencia Este. Sin embargo, los primeros resultados mostraron un fuerte apoyo. Knicks de Nueva York estrella Jalen Brunson Actualmente lidera la posición tras un importante empujón por parte de los aficionados de los Knicks.

Los números del tramo más reciente subrayan lo reñida que sigue la carrera. Brunson promedió 27,4 puntos, 5,4 asistencias y 3,2 rebotes en cinco partidos, lo que le valió el premio al Jugador del Mes de diciembre. Recibió 875.896 votos en el último recuento. Mientras tanto, Maxey registró una semana aún mejor estadísticamente, promediando 33,0 puntos con un 57 por ciento de tiros con 8,0 asistencias y 6,5 rebotes en cuatro partidos. Su total de votos fue de 836.529, menos de 40.000 detrás de Brunson.

Esa actuación le valió a Maxey los honores de Jugador de la Semana de la Conferencia Este y reforzó el impulso al que hizo referencia James. A pocas semanas del Juego de Estrellas, la brecha sigue siendo manejable si los fanáticos de Filadelfia responden.

Los comentarios de James enmarcaron la temporada de Maxey como algo más que un tramo caluroso. Desde sus compañeros de élite hasta el reconocimiento de toda la liga, el mensaje se mantuvo constante: la mejora sostenida gana respeto, y Maxey ha hecho exactamente eso.